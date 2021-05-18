【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關

▲ 丘梓謙在《愛‧回家之開心速遞》演影射姜濤的角色蔥頭。

MIRROR成員姜濤魅力驚人，連TVB《愛‧回家之開心速遞》在上周三（5月12日）也出現影射姜B的角色蔥頭。在今晚（5月18日）的《愛‧回家之開心速遞》亦繼續有蔥頭出現。

不過飾演蔥頭的丘梓謙亦曾坦言，獲派演影射姜濤的角色，自己壓力也不小。

而蔥頭此角色出現後，外間亦有讚有彈，有網民覺得丘梓謙沒醜化姜濤，而且演出認真，所以不但對丘梓謙不反感，甚至頗欣賞他。

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丘梓謙EQ高

可是，另一方面有人對於有影射姜濤的角色出現感不滿，有覺得丘梓謙在劇中的造型很MK。但是更甚者，有網民在丘梓謙的IG作出人身攻擊，嘲笑他是「七線暗星」，甚至以粗口罵其家人，同時，亦有網民挑釁叫他「不要刪除留言咁低莊」。

至於丘梓謙則十分夠氣量，表示接受網民的意見，更表示不會刪除網民留言。

結果他的高EQ回應獲網民讚好，並稱丘梓謙為娛樂圈最強公關，同時有網民留言安慰及支持他。

▲ 丘梓謙因扮蒽頭受注目。（取自IG）

力蓮尚善鬥氣

至於今晚《愛‧回家之開心速遞》劇情講，迷戀蔥頭「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）叫秘書May（趙希洛飾）暗中打探偶像星蹤，設法與蔥頭見面。之後力蓮往電視城接受訪問，找機會去見正在錄影音樂節目的蔥頭。

可是蔥頭與另一新晉偶像同是節目的嘉賓，力蓮卻發現「蔥粉」無論在人數或聲勢上，都被對方的粉絲比下去，覺得「蔥粉」欠缺組織力，遂吩咐May在網上討論區給意見，發起「蔥頭後援會」，並建議選拔會長。

但力蓮與同為蔥粉的熊尚善（滕麗名飾）也有此想法，於是各自派人參選會長……

同場加映：滕麗名訪問