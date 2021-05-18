  • 31°C
香港時間 : 2021518日 (週二) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】《愛回家》丘梓謙演A貨姜濤遭圍攻　高EQ回應獲稱娛圈最強公關

娛樂 17:01 2021/05/18

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

丘梓謙在《愛‧回家之開心速遞》演影射姜濤的角色蔥頭。

MIRROR成員姜濤魅力驚人，連TVB《愛‧回家之開心速遞》在上周三（5月12日）也出現影射姜B的角色蔥頭。在今晚（5月18日）的《愛‧回家之開心速遞》亦繼續有蔥頭出現。

不過飾演蔥頭的丘梓謙亦曾坦言，獲派演影射姜濤的角色，自己壓力也不小。

而蔥頭此角色出現後，外間亦有讚有彈，有網民覺得丘梓謙沒醜化姜濤，而且演出認真，所以不但對丘梓謙不反感，甚至頗欣賞他。

【開心速遞】《愛回家》角色影射姜濤　 丘梓謙演萬人迷「蔥頭」俘虜中女【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

丘梓謙EQ高

可是，另一方面有人對於有影射姜濤的角色出現感不滿，有覺得丘梓謙在劇中的造型很MK。但是更甚者，有網民在丘梓謙的IG作出人身攻擊，嘲笑他是「七線暗星」，甚至以粗口罵其家人，同時，亦有網民挑釁叫他「不要刪除留言咁低莊」。

至於丘梓謙則十分夠氣量，表示接受網民的意見，更表示不會刪除網民留言。

結果他的高EQ回應獲網民讚好，並稱丘梓謙為娛樂圈最強公關，同時有網民留言安慰及支持他。

丘梓謙因扮蒽頭受注目。（取自IG）

力蓮尚善鬥氣

至於今晚《愛‧回家之開心速遞》劇情講，迷戀蔥頭「大小姐」力蓮（林淑敏飾）叫秘書May（趙希洛飾）暗中打探偶像星蹤，設法與蔥頭見面。之後力蓮往電視城接受訪問，找機會去見正在錄影音樂節目的蔥頭。

可是蔥頭與另一新晉偶像同是節目的嘉賓，力蓮卻發現「蔥粉」無論在人數或聲勢上，都被對方的粉絲比下去，覺得「蔥粉」欠缺組織力，遂吩咐May在網上討論區給意見，發起「蔥頭後援會」，並建議選拔會長。

但力蓮與同為蔥粉的熊尚善（滕麗名飾）也有此想法，於是各自派人參選會長……

同場加映：滕麗名訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【兩台大戰】ERROR拍處境劇撼《開心速遞》？　網民力推薦阿Dee演老夫子
12:15 2021/04/26
【兩台大戰】ERROR拍處境劇撼《開心速遞》？　網民力推薦阿Dee演老夫子
【開心速遞】林凱恩城大副學士修公共關係　林媽媽獲獎學金讀神學
15:39 2021/04/30
【開心速遞】林凱恩城大副學士修公共關係　林媽媽獲獎學金讀神學
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】
11:44 2021/05/17
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】

你可能感興趣

【兩台大戰】ERROR拍處境劇撼《開心速遞》？　網民力推薦阿Dee演老夫子
12:15 2021/04/26
【兩台大戰】ERROR拍處境劇撼《開心速遞》？　網民力推薦阿Dee演老夫子
【開心速遞】林凱恩城大副學士修公共關係　林媽媽獲獎學金讀神學
15:39 2021/04/30
【開心速遞】林凱恩城大副學士修公共關係　林媽媽獲獎學金讀神學
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】
11:44 2021/05/17
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】
丘梓健 姜濤 開心速遞 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB

最高瀏覽

【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】
17:53 2021/05/17
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】