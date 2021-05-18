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【另類裝修】400呎佐敦殘舊唐樓月租$6500　天花石屎剝落震驚網民：好似鬼屋

休閒消費 17:30 2021/05/18

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400呎佐敦唐樓殘舊污糟月租$6500，大家敢住嗎？

香港樓價幾乎有升無跌，有人或會選擇租樓生活。近日有網民在連登分享一個佐敦的400呎唐樓招租單位，雖然月租只需$6500，但單位環境惡劣不堪，除了污糟，還有石屎剝落，隨時有性命危險。網民看到相片後紛紛搖頭，直指寧願單位太殘舊，猶如廢墟。

點擊大圖了解詳情：

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佐敦交通方便，佔盡地理優勢方便不少上班族，因此月租$6500可租到「大房大廳」的400呎單位，確實是「執到寶」。可是，一分錢一分貨，單位環境殘舊污糟，實在令人卻步。有疑似經紀在放租帖文留言，力撐這是筍盤，又稱有意者不要要求太多，可租下自己再裝修。

從相片可見，單位間隔雖然工整，可是牆身及地板都發黃；廁所門外的天花有石屎剝落；廁所連門口都沒有，設備簡陋，有網民表示它還比公廁核突；廚房沒有煮食爐，木吊櫃及瓷磚破爛，工作枱下的膠筒堆滿了垃圾。即使有人想租這單位，相信都要再花錢及花一段時間大改造才能入住。

帖文隨即引來網民熱議，很多人見到相片都大感震驚，有人直言單位如像「鬼屋」，很恐怖，有人表示寧願在連鎖快餐店睡，也不住這裡。有人覺得業主平租單位別有用意，希望藉租客入住時裝修單位，乘機獲得免費裝修。

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責任編輯：陳珈希

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