【校長專欄】孩子在學校不問自取被投訴 校長：行為背後的原因最值得關注

▲ 偷竊行為背後的複雜原因，才是我們最需要關注的。

家長上班時收到學校電話，說孩子在學校取去同學的物品沒有歸還，或者是不問自取甚至佔有他人物品，一般都真的會「暈一暈」。心裡明白，老師沒有用上「偷」這個字眼，是希望保護小朋友的自我形象，讓他們有改過的機會。事實上，「不問自取，是為賊也」是社會的共識，是活生生的現實。

家長心底裡的擔憂瞬間浮現，一方面害怕自己的子女難犯錯後，要承受旁人的目光，以及犯下相對嚴重的錯需要承擔的責任和後果。另一方面，也擔心老師、其他學生及其他學生家長怎樣看自己的教養方式，子女犯錯是否代表自己沒有盡力教導，或者是否「懂得」教導。

還有，更重要的是擔心孩子為何會出現相關情況，是無知？貪玩？貪心？還是有其他問題？自己要怎樣做，才可教導子女不會重犯。最壞的情況，是有些家長因過度擔心，選擇包庇子女並一同逃避責任，為子女找藉口開脫等。

在小朋友的成長過程中，有這樣那樣的問題就如傷風感冒般平常；必然會出現，需要冷靜處理，處理得當，一般就不會變成大問題。在大多數情況下，貪玩和貪心佔大多數，並非已成習慣。作為家長的我們，需要擔心，但也必須冷靜處理，曉以大義，讓小朋友知道該行為的嚴重性，一般就不會再犯了。

然而，比較難處理的是慣性行為。而慣性情況，一般伴隨着心理因素，例如小朋友潛意識中「覺得」自己缺乏關心愛護，想獲得關注，又或是報復心態。行為背後的複雜原因，才是我們最需要關注的。

要幫助這樣的小朋友，最重要是建立信任，給予關心和耐心，並堅持必須改過。單靠着過份嚴厲的管教和後果，只能收到短暫的恐嚇作用，始終不會解決到核心問題。

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