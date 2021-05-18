【中風徵兆】一家六口5人相繼中風　日本專家教用手指公自測中風先兆

▲ 專家教用手指公自測中風先兆

中風是本港常見的「致命殺手」之一，甚至有年輕化趨勢。TOPick早前曾訪問本港一個六口家庭，五名成員相繼中風，包括父母及三名子女，惟他們發病前也不太察覺自己有中風徵兆。有病人組織調查發現，有1/5港人也不清楚中風徵兆。日本有專家表示，可以用拇指自測有沒有中風的可能。

郭秀珍為家中長女，一家六口父親、母親、妹妹、三弟及她自己先後中風。她與妹妹郭惠珍接受TOPick訪問時指，母親曾出現小中風，當時家人以為只是行動緩慢，故沒有察覺；及後體內有兩條畸形血管爆裂，做手術後雖然保住性命，但她全身癱瘓。另外，長女秀珍自幼很易感到頭暈，長大後曾暈倒街上，送院檢查後才揭發曾經中風。中風家庭的詳細故事請按【下一頁】

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

本港腦神經科專科醫生盛斌曾受訪指出，每4至5名中風人士中就有一人曾試過「小中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

盛斌醫生指，小中風徵狀通常於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。盛斌醫生指，小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

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一招自測中風徵兆

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣