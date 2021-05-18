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【賣淫集團】疫情期間人蛇集團偷運內地女子來港賣淫　警方行動共拘35名非法性工作者

社會 17:26 2021/05/18

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警方於行動中拘捕多人。（曾秋文攝）

警方與內地執法部門舉行聯合行動，打擊非法販運人蛇及賣淫行動。警方有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東說，去年初疫情開始，本港收緊旅客入境措施，但警方發現賣淫活動有上升趨勢，相信有販運人蛇集團聯同賣淫集團安排性工作者來港賣淫，她們來自東莞、珠海和江門，乘坐快艇到東涌和屯門登岸，並有專車接送到各區的酒店或私人住宅匿藏，每個人蛇偷渡費用約1萬元至1.5萬元人民幣。此外，賣淫集團會透過手機程式廣告招客，當性工作者返回內地時，會以同樣方式乘坐快艇返回內地。 

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本港警方聯同廣東省海警局在本月8日聯手展開打擊行動，至9日凌晨執法人員在東涌深水角發現一艘快艇靠岸，艇上有多名男女上岸後登上接應私家車，而私家車上亦有多名男女返回快艇，相信是準備返回內地。 警方其後截停5輛私家車，在其中3車上拘捕6男5女，交由入境處處理，另外6名本地人蛇集團的主腦和私家車司機當場被警方拘捕。另一隊探員則在全港各區搜查數個單位，拘捕另外2名主腦。至本月12日，警方在4個懷疑賣淫場所拘捕4名賣淫集團主腦包括3男1女，和另外7名性工作者(24至41歲)，涉嫌「經營賣淫場所」和「以靠他人賣淫維生」。 

此外，警方搗破一個相關的色情犯罪集團，涉嫌在網上平台提供性工作者的圖片和地址，在本月17日拘捕12人(25至50歲)，另外搜查18處地點，包括色情網站支援中心，檢獲約100萬元現金，另外凍結200多萬元懷疑犯罪得益。何振東表示，綜合上述行動，本港警方共拘捕106人，共33男73女，其中35人是非法入境性工作者。

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記者：曾秋文

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