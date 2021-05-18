【引入海外醫生】社區組織協會支持修訂醫生註冊條例　指可舒緩公營醫療機構人手短缺情況

▲ 現時本地醫生人手嚴重短缺，或難以應付不斷增加的公共醫療服務需求。（資料圖片）

政府將向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，以開闢新途徑，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在香港執業。香港社區組織協會同意政府提出有關修訂，指現時公立醫療服務輪候時間過長，增加醫生人手可有助縮短輪候時間，新修訂可舒緩公營醫療機構人手短缺情況。

然而，協會認為部份條件可能減低方案的成效及吸引力，指限制國籍身份或香港居留身份將減少可供選擇的非本地培訓醫生人數；同時認為就獲專科資格的醫生需先完成六年的培訓，再以專科資格工作五年，才獲得正式註冊，對現於海外的醫生畢業生而言年期頗長，或減少回港工作的意欲。

協會又認為，政府已回應醫生業界對原先建議在醫委會以外成立有關委員會屬違反專業自主的批評，並指政府現時已作出退讓。惟協會表示，政府須確保有關委員會只應考慮該醫學院的醫學水平而不受其他因素影響。

協會指，是次修例仍未能處理其他有意回流醫生的障礙，包括港人於海外完成醫學院課程後，難以獲得實習安排的問題，故建議政府應持續檢討安排，以協助及便利海外港人回流從事醫療服務。

協會又建議，政府應循多方面整體解決公立醫療服務輪候時間過長問題，包括制定宏觀策略、透過增加資助撥款、醫療人手、基建設施等以提升公立醫院服務容量、發展基層醫療健康及檢視醫生的薪酬待遇，為公立醫院挽留人才。

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記者：曾卓鋒