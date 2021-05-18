【台灣疫情】急症室爆滿瀕臨崩潰邊緣　醫生落淚：垂死老翁只能在戶外急救

▲ 台灣急症室爆滿瀕臨崩潰邊緣，醫生曝當地實況，有垂死老翁只能在戶外急救。

台灣今日（18日）新增240宗本土確診病例，疫情反彈對當地醫療系統構成沉重壓力，有前線急症醫生透露，醫院瀕臨崩潰邊緣，有垂死的老人急需插管搶救，但床位已經爆滿，只能在戶外插管，最後家屬決定放棄急救，令醫生不禁落淚，並形容情況如同「噩夢」。

台灣急症室醫生田知學昨日（17日）在Facebook專頁發文，指醫院急救區、隔離病房、專責病房早已滿床，前來進行檢測的病患更是人山人海，還有許多並非因新冠肺炎求診的病人，急症室幾乎每日都處於水深火熱的處境。

正當她忙著解決接踵而來的難題時，一名發高燒、失去意識、四肢攣縮的老翁被送進醫院，但急救室和感控區已爆滿，院內亦排滿等候檢測的民眾，假如即場為老翁急救，空氣都會瀰漫著他的飛沫，現場所有人都面臨感染風險。

田知學判斷只有戶外才可以為老翁插管搶救，她立即聯絡老翁女兒：

請妳要原諒我，如果我需要幫他急救只能夠在外面太陽下。

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女兒指老人家長期臥床，急救對他來說，實在太痛苦，她不捨爸爸繼續受折磨，最後決定放棄急救，但希望能趕到醫院見對方最後一面。

此時，護士將可以就地戶外使用的急救器材推到田知學眼前，她向女兒表示，「我試試看用氧氣幫他撐著！但我不保證！妳快來！」

田知學忍不住落淚，她又著同事盡最大能力挪出一個空間，讓家屬與老翁道別。她難過說道：

這一切太不真實！如噩夢般！

她續指，各大醫院現時都處於水深火熱的狀況，面對嚴峻的疫情，需要大家一同團結，她呼籲民眾，「這時候，更懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」

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責任編輯：羅嘉欣