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【臨時避暑中心】民政事務總署開放19間夜間臨時避暑中心　晚上10時半起開放

社會 18:06 2021/05/18

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梁顯利油麻地社區中心。（資料圖片）

近日天氣炎熱，民政事務總署今晚（18日）開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，中心將由晚上10時30分開放至明早8時。

19間夜間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

  • 中西區　－　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 東區　　－　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 南區　　－　奇力灣華貴邨華貴社區中心
  • 灣仔　　－　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

  • 九龍城　－　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 觀塘　　－　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
  • 深水埗　－　深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
  • 黃大仙　－　慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
  • 油尖旺　－　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

  • 離島　　－　東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室
  • 葵青　　－　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 北區　　－　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 西貢　　－　將軍澳景林邨景林鄰里社區中心
  • 沙田　　－　沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔　　－　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣　　－　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門　　－　屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
  • 元朗　　－　元朗朗屏邨朗屏社區會堂
  • 元朗　　－　天水圍天耀邨天耀社區中心

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩 

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