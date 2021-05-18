【臨時避暑中心】民政事務總署開放19間夜間臨時避暑中心 晚上10時半起開放
社會 18:06 2021/05/18
近日天氣炎熱，民政事務總署今晚（18日）開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，中心將由晚上10時30分開放至明早8時。
19間夜間臨時避暑中心的地點如下：
香港區：
- 中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
- 東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
- 南區 － 奇力灣華貴邨華貴社區中心
- 灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
- 九龍城 － 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
- 觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
- 深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
- 黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
- 油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
- 離島 － 東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室
- 葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
- 北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂
- 西貢 － 將軍澳景林邨景林鄰里社區中心
- 沙田 － 沙田隆亨邨隆亨社區中心
- 大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心
- 荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
- 屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
- 元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂
- 元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心
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責任編輯：郭詩詩