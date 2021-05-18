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【梁凌杰死因】警方現場檢獲死者遺物　包括保釋紙及事發日填寫的綠色殯葬表格

社會 18:08 2021/05/18

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梁凌杰死因研訊今續於西九龍裁判法院進行。經濟日報資料圖片

2019年6月身穿黃色雨衣的男子梁凌杰在金鐘太古廣場墮樓亡，死因研訊今（18日）午續。處理證物的警員供稱，在現場檢取了39項屬於死者的遺物，包括死者的智能電話、人壽保單、已填寫的綠色殯葬心願表格、保釋紙、1排已開封藥物等。其中保釋紙內容顯示，死者曾於2019年3月7日在灣仔分區警署獲准以5000元保釋，而綠色殯葬心願表格填寫日期為事發當日。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

負責處理證物的警員黃啟軒供稱，死者墮樓後，他在現場檢取了39項死者遺物作證物，包括背包、眼鏡，死者的2部智能電話、1份人壽保單、1張綠色殯葬心願表格、1張保釋紙、1排已開封及印有「Codipront」字樣的藥物、無通話功能的耳機、黃雨衣、筆記簿、一些乾糧及支裝飲品等。

當中保單文件顯示，死者於2018年1月中投保了一份300萬的人壽保險，死者申報自己沒有濫用藥物、吸煙習慣、嚴重疾病等。

而綠色殯葬心願表上顯示，填寫日期為2019年6月15日，即事發當日。表格上已填寫死者個人及父母資料，並在撒放骨灰心願一欄則揀選了「海上」，另外寫「不要任何儀式和墓位，不想留任何東西在香港」。至於保釋紙上資料顯示，死者曾於2019年3月7日在灣仔分區警署獲准以5000元保釋；案件周四（20日）續。

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記者：林欣樂

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