【校長專欄】從小夢想當游泳運動員付出多年汗水 校長：夢想從不會辜負努力

▲ 文校長認為，追求夢想是每個人的權利。

三月二十日，我有幸獲邀出演陳恩碩導演製作的「我有個夢」迷你音樂劇電影，為即將參加DSE的考生打氣。在劇中我本色出演一位校長，與另外99位校長組成了「百人校長團」，大家放下身段，共同做了一個演員夢。直到今天，我對當天拍攝的點點滴滴仍記憶猶新。

記得那天我從中午到達片場，一直拍攝到凌晨兩點，才完成自己的拍攝部分。在這過程中，我接觸到了一個全新的領域，跟導演、攝影師、收音師、化妝師等學到了很多新的知識。在那一刻，我絕非一位經驗豐富的校長，而是一個虛心學習的學生，這真是一個很寶貴的經歷。除此以外，我還結識了一群志同道合的校長朋友，相信這份友誼也會持續地發展下去。

說回這次拍攝的主題-----「我有個夢」，我從小就有一個當上游泳運動員的夢。為了這個夢，我付出了多年的努力和汗水，也曾為學校和泳會取得很多錦標和榮譽。隨後我曾兼任游泳教練，然後又當了老師，到現在成為了小學校長。很幸運，在我追夢的過程中，我變成了更好和更具毅力的自己。即使在今天，我心中依然有我的游泳夢。

「我有個夢，從前遊歷在夢寐的天空，青春確實能讓我掉下負擔去衝。過往的夢，猶如沉沒在現實的操縱，不甘我要被現實作弄。」就如這段歌詞一般，夢想與現實常常會互相拉扯。即將面對DSE的學生，當學業的壓力和自己的興趣喜好發生碰撞，不免會迷茫跳盪。

追求夢想是每個人的權利，但是作為教育工作者，我認為當理想與現實衝突時，我們可以嘗試尋找兼容兩者的出路：透過接受現實，達成追求理想的目標。夢想不會逃跑，會逃跑的，永遠是自己。

這部迷你音樂劇電影，希望給疫情下的考生打氣，也想給所有人帶來正能量：夢想從不會辜負努力的你呀！

同場加映蔡繼有校長分享推行圖書教學心得

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD