【桂冠論壇】首屆論壇延期1年至2022年11月舉行　委員會：鑑於疫情暫未能安排邵逸夫獎得主來港交流

▲ 論壇委員會主席唐偉章相信在明年能成功舉辦首屆論壇。（「香港桂冠論壇」網站截圖）

由特首林鄭月娥提倡成立、由李兆基基金會全額贊助的年度科學交流活動「香港桂冠論壇」，首屆論壇原訂於今年11月15至20日舉行。論壇委員會今日（18日）宣布，鑑於新冠疫情持續、全球和香港疫苗接種進展，以及全球對安全旅遊的關注，經謹慎考慮後決定將論壇延期1年，延至2022年11月舉行，另擬於今年第3季起舉行知名科學家研討會及科學研究展覽等多項前期活動。

論壇委員會表示，桂冠論壇旨在透過提供平台，讓參與活動的邵逸夫獎得主和青年科學家直接交流來激勵青年科學家，理想地應以面對面形式進行，惟有鑑於當前疫情，無法確定能否及時恢復安全且無限制的出入境旅遊，讓參加者進行面對面的交流。

論壇委員會主席唐偉章相信，在明年能成功舉辦首屆論壇，他說：「儘管我們非常希望在今年11月舉辦這世界級的學術交流活動，以聯繫當前和新一代的科學界領袖並進行交流，但由於疫情的關係，這個時間並不合適。」

他續指，論壇旨在激勵來自全球各地的青年科學家，並讓他們有機會和參與論壇的邵逸夫獎得主進行充分交流，希望確保首屆論壇能實現「滙聚頂尖思維 啟發科學成就」的目標，並對2022年首屆論壇的圓滿成功充滿信心。

桂冠論壇官網已更新活動簡介，指明年11月舉行的首屆論壇，一眾邵逸夫獎得獎者和傑出科學家將於一周內，在香港與來自世界各地的200位青年科學家進行互動、交流以啟發科學靈感，內容包括世界級研討會、討論小組、工作坊、海報專題及參觀香港最新的科學發展項目，以及跨文化的社交活動等。

論壇委員會秘書處將就論壇延期事宜，與所有將會參與論壇的邵逸夫獎得主和每位申請者及合作伙伴聯絡，將於明年首屆論壇舉辦日期確定後，再通知所有相關人士和機構；同時正規劃一系列針對不同領域受眾的論壇前期活動，包括由知名科學家參與的研討會，以及有關科學研究的展覽等，將於今年第3季末開始舉行，詳情稍後公布。

論壇委員會於2019年5月成立，由李兆基基金會全額贊助，邵逸夫獎基金會是論壇委員會的主要合作伙伴，該基金會致力於舉辦年度國際大獎「邵逸夫獎」。

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責任編輯：馮琪雅