  • 30°C
香港時間 : 2021518日 (週二) 20:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【12港人案】李宇軒被控勾結外國勢力等罪　續還押至6月10日再訊

社會 18:49 2021/05/18

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

大律師沈仲平今代表李字軒出庭應訊。林欣樂攝

12名港人案中李宇軒涉串謀他人請求外國對香港或中國實施制裁，被指違反《港區國安法》，被控串謀勾結境外勢力危害國外安全等3罪，案件今（18日）於西九龍裁判法院再訊，控辯雙方同意押後至6月10日西九龍裁判法院進行交付程序，案件將轉介至高等法院。庭上所見，大律師羅達雄今不再代表李宇軒，而改為由律政司前副刑事檢控專員、大律師沈仲平代表，李沒有保釋申請，還押候訊。

被告李宇軒（30歲）被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國外安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥等共3罪。

案件原定於今天進行交付高等法院程序，惟辯方表示會申請將案件押後至6月10日再訊，待雙方進行商討。期間在犯人欄的李宇軒手持一堆文件，並向代表他的大律師沈仲平遞交文件。沈接過文件後，向國安法指定法官、總裁判官蘇惠德表示，李沒有保釋申請。裁判官將案件押後至6月10日再訊，被告還押候訊。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年2月15日在香港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉袓廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員對香港或中國實施制裁、封鎖或其他敵對行為；及於2020年7月至8月23日知悉自己有罪，而串謀陳、黎及其他人協助自己離開到台灣，意圖妨礙拘捕或檢控。

無牌管有彈藥罪則指，被告於2020年8月10日在沙田希爾頓中心某單位內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

逃犯條例 煽動罪 遊行集會 罪行 制裁 律師 港區國安法 國安法 希爾頓中心 黎智英

最高瀏覽

【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】
17:53 2021/05/17
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】