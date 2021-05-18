【星級爸爸】趙增熹主張子女自由發揮所長　走入校園義助年青人實現夢想

▲ 趙增熹近年成立音樂社企發掘年青人入行。

資深音樂人趙增熹近日為《聲夢傳奇》任客席評判， 以自身製作經驗對參賽學員循循善誘，現實中趙增熹同樣提攜年青人，5年前成立社企「第十六製作有限公司」，趙增熹盼身體力行，幫助有志從事音樂的年青人入行，心願是為本地樂壇培育人才以至下一位巨星。

趙增熹過去5年，為社企「第十六製作」中的「大台主」計劃，到訪逾40間中學及大專院校，舉行免費講座及招募，為有志以音樂作專業的年青人，免費提供培訓及學習機會，至2019年，社會並獲民政事務署「伙伴倡自強」資助，將其理念進一步推廣。

▲ 趙增喜過去跟不少巨星合作過。（攝影：湯炳強）

不收分文助年青學生

此社企的形式是介乎唱片公司及職業培訓，作為主導人的趙增熹，自言相當嚴格，幾年來接觸了過百位學生，僅有十多人可以捱到最後，展開做音樂人的一步。

他解釋：「我是不收分文去辦此平台，所以不是去教學生，而要求他們一起步就做到專業的歌曲，當你能做到有水準的作品，我們才會為你作推廣，繼而令你將來可以音樂作為職業。」

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▲ 趙增熹主理社企「大台主」計劃，幫助有志成為音樂人的年青學員圓夢。（主辦單位提供）

趙增熹回想成立此社企的原因，便是希望多為樂壇提供新血。「自身過來人的經驗，做音樂要早開始，我也是中學開始便決定走音樂這條路，也見過很多人大學畢業才去投身此行，往往要承受家庭及經濟壓力，所以我便由去中學做講座開始，讓學生有長時間去了解，家長亦可觀眾子女是否適合做這行。」

趙增熹指現時在社企中發掘的學生，年紀最細是一名中四生，前後共訓練了兩年，才能製作出一首令他滿意的歌曲。他笑言在正式音樂工業中一定不可能發生，但卻很自豪能看著學生由零開始建立到專業的作品。

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▲ 過去五年，趙增熹分文不收助年青人追夢。（主辦單位提供）

曾受張國榮一句話提拔

趙增熹入行近30年，曾先後跟張學友、陳慧嫻、林子祥、葉德嫻合作，他卻非一開始便順風順水，也是由低做起慢慢摸索方向，80年代中學畢業後，趙增熹因替參加新秀歌唱比賽的朋友作伴奏，而被黎小田發掘入行。

他憶述：「以前入行很講機遇，但機會相對較多，自己也是一直在增埴音樂製作技巧，慶幸是有個（工作）環境讓我去學習，故現在亦希望把自己的經驗和機會分享給年青人。」

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趙增熹今日出錢出力助年青人，因他當年也受過前輩的提拔，而銘記於心。「我第一份工便是在華星唱片工作，老闆是唱片監製，故我有機會幫忙做張國榮、梅艷芳的唱片，有日張國榮曾講：『我睇好你的，做十年應該有成績』。」

當年約20歲的趙增熹默默努力，至30歲成為張學友《雪狼湖》音樂劇指揮，打出名堂，他自言也算應驗了張國榮的預言。

▲ 趙增熹希望透過音樂社企培訓新血。（攝影：湯炳強）

讓子女自由發展興趣

在他眼中，巨星如張國榮等都各有個性，也成為魅力源頭。「張國榮對我來說像大哥哥，他有其藝術家本性，曾跟他一同去馬來西亞巡迴，有次因遇技術問題舞台多次停電，停到第6次，哥哥索性繼續跳舞唱歌完成演出；也試過在其中一站，他因為心情不好，而發脾氣離開。他跟梅艷芳都是大情大性，反而現時很多年青歌手，未必肯打開內心世界，但我認識的巨星，全都是挖了最深層的感受出來，才可以成功打動觀眾。」

趙增熹現時工作常接觸年青人，早婚的他，一子一女都已長大，卻自言教導學生一套，未必適合放到家中。「我從來讓子女追求自己喜歡的事，只在旁給予指引和意見。可能我年青時也是朝自己喜歡的路去行，故也希望讓子女自由發展所長。」

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▲ 趙增熹著重子女自由發展。（網上圖片）

一對子女在父親薰陶下，自小便對音樂有興趣，但長大後選擇的路向各不同：「女兒很喜歡書本，讀書也不賴，大學畢業當上醫生，全是她自己的選擇；兒子曾想過做音樂這行，但現時仍未有明確方向，我也不會迫他，讓孩子決定自己的路向。」

趙增熹的過來人經驗，是當有決心去做一件事，所有的困難都總有解決方法，他亦盼子女能從摸索中明白這道理。

同場加映：鄧一君訪問

場地：柏寧酒店SKYE

記者：區家歷