【逆天奇案】打贏收視福將歐陽震華 陳展鵬新劇奪今年收視冠軍 娛樂 18:51 2021/05/18 分享： 熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 陳展鵬、林夏薇出席《逆天奇案》宣傳活動。 「煎Pan」陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈、蔣祖曼等在今日（5月18日）出席TVB劇《逆天奇案》宣傳記招，公布《逆天奇案》首周7天跨平台總收視達26.4點，成為今年兩線劇集一周收視冠軍。 男主角陳展鵬表示感開心，至於被指贏有「收視福將」的歐陽震華，陳展鵬謙稱全靠劇本：「是好劇本再加合適的角色，化學作用就會好大。」 他並期望監製劉家豪開續集，更透露現在太太與女兒每晚也在家捧場看《逆天奇案》。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝 陳展鵬主張女兒從錯誤中學習 18:09 2021/05/16 【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝 陳展鵬主張女兒從錯誤中學習 【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重 不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】 16:38 2021/05/13 【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重 不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 17:08 2021/05/10 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 你可能感興趣 【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝 陳展鵬主張女兒從錯誤中學習 18:09 2021/05/16 【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝 陳展鵬主張女兒從錯誤中學習 【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重 不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】 16:38 2021/05/13 【逆天奇案】蔣祖曼視繼子如己出慈嚴並重 不在乎血緣關係：後母只是一個身份【有片】 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 17:08 2021/05/10 【逆天奇案】感激丈夫黃智賢支持圓畫家夢 藝術家Maggie Loh：不想追逐名利失去自我 陳展鵬 夫妻之道 親子活動 家庭關係 逆天奇案 電視劇 TVB