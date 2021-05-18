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【逆天奇案】打贏收視福將歐陽震華　陳展鵬新劇奪今年收視冠軍　

娛樂 18:51 2021/05/18

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陳展鵬、林夏薇出席《逆天奇案》宣傳活動。

「煎Pan」陳展鵬、黃智賢、林夏薇、馮盈盈、蔣祖曼等在今日（5月18日）出席TVB劇《逆天奇案》宣傳記招，公布《逆天奇案》首周7天跨平台總收視達26.4點，成為今年兩線劇集一周收視冠軍。

男主角陳展鵬表示感開心，至於被指贏有「收視福將」的歐陽震華，陳展鵬謙稱全靠劇本：「是好劇本再加合適的角色，化學作用就會好大。」

他並期望監製劉家豪開續集，更透露現在太太與女兒每晚也在家捧場看《逆天奇案》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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