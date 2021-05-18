【醫療事故】瑪麗醫院6歲女童術後體內遺儀器碎片　下肢曾血液循環欠佳再做緊急血管手術

▲ 瑪麗醫院6歲女童術後體內遺儀器碎片，下肢曾血液循環欠佳再做緊急血管手術。

瑪麗醫院今日（18日）公布一宗醫療事故，指一名患有先天性膽管閉鎖的6歲女童上月27日於醫院接受脾動脈栓塞術，以治療脾功能亢進及凝血障礙，術後病人右邊下肢血液循環欠佳，院方隨即安排進行緊急血管手術，並取出一塊源自血管縫合器的細小碎片，目前情況穩定及血液循環理想。

院方表示，手術當日醫生根據最新評估，認為病人血小板含量偏低，為降低手術後股總動脈出血及其他併發風險，計劃在手術完成後使用血管縫合器代替人手按壓方式為病人止血。



手術過程中，醫生於股總動脈插入導管並順利完成脾動脈栓塞術，隨後利用血管縫合器嘗試縫合血管，惟未能成功，最終決定移除有關裝置並改以人手按壓方式為病人止血。病人術後轉到普通病房繼續接受醫學監察。由於復原理想，病人於本月1日出院。



及至同月14日，病人如期覆診，醫生得悉病人術後右邊下肢無力，遂安排檢查及血管電腦掃描，確定病人右邊下肢血液循環欠佳，即晚安排進行緊急血管手術，並取出一塊源自血管縫合器的細小碎片。病人術後被轉送至兒童深切治療部留醫，目前情況穩定及血液循環理想。



院方稱非常重視有關事件，有關部門昨日已聯絡產品供應商跟進索取更多資料，以進行進一步調查。



並就事件對病人帶來影響致歉，並已於昨日傍晚與病人家屬會面，詳細交代細節。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，亦會成立根源分析委員會調查事件經過，並於8星期後提交報告。醫護團隊會繼續為病人提供適切治療，並與家屬保持密切溝通，提供所需協助。

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記者：陳麗娜