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【引入海外醫生】醫管局歡迎政府決定　指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流服務市民

社會 19:11 2021/05/18

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醫管局歡迎政府決定，指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流，服務香港市民。

政府將向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，以開闢新途徑，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在香港執業。醫管局表示，歡迎政府決定，指增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流，服務香港市民。

醫管局發言人表示，醫管局會繼續優先招聘所有合適的本地大學醫科畢業生，回流的非本地培訓港人醫生有助提升香港醫生人手，以應付人口老化及日增的服務需求。

發言人亦表示，醫管局一直十分關注公立醫院的醫生人手情況，積極推行各項人力資源措施，包括全力招聘全職和兼職醫護人員、增加醫生晉升機會及加強培訓、繼續推行『特別退休後重聘計劃』等，以增加及挽留醫生人手，應付服務需求及紓緩前線醫生的工作量。

發言人補充指，隨著人口老化及醫療需求上升，醫管局正陸續推展兩個十年醫院發展計劃，為公營醫療提供更多硬件設施，然而公立醫院對醫生人手的需求亦隨之上升，政府的建議方案可以為香港增加和穩定醫療人才的供應。

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記者：曾卓鋒

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