【加密班次】港鐵周五起加密9條綫非繁忙時段班次　5月24日全面復課日起放學時段額外增加班次

▲ 港鐵將由周五（21日）起，加強9條鐵路綫列車服務。（資料圖片）

港鐵今日（18日）公布，將由周五（21日）起，加強9條鐵路綫，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、將軍澳綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫、西鐵綫及屯馬綫一期，於平日及周末和公眾假期非繁忙時段的列車服務，方便市民出行，以配合政府最新防疫措施，包括放寬社交距離措施及全港學校全面恢復半天面授課等安排。

港鐵表示，港島綫、荃灣綫及觀塘綫將會加密周五晚間時段、周末和公眾假期日間、傍晚及晚上的班次，至約2.4至6.2分鐘一班。

南港島綫平日傍晚，以及周末和公眾假期的班次，亦會加密至約4至6分鐘一班車；將軍澳綫、東涌綫、東鐵綫、西鐵綫及屯馬綫一期，則會於周末期間，分別會加強非繁忙時段的列車服務。

因應下周一（24日）全港學校恢復半日面授課，9條鐵路綫會由當日起，在平日中午12時至下午2時增加列車班次，以應付因為同學們返放學所帶來的乘客需求。港鐵表示，會繼續密切留意營運情況，維持充裕承載力應付各鐵路綫的乘客量，並因應實際需要適時調節列車服務。

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責任編輯：馮琪雅