  • 30°C
香港時間 : 2021518日 (週二) 20:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密班次】港鐵周五起加密9條綫非繁忙時段班次　5月24日全面復課日起放學時段額外增加班次

社會 20:07 2021/05/18

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港鐵將由周五（21日）起，加強9條鐵路綫列車服務。（資料圖片）

港鐵今日（18日）公布，將由周五（21日）起，加強9條鐵路綫，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、將軍澳綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫、西鐵綫及屯馬綫一期，於平日及周末和公眾假期非繁忙時段的列車服務，方便市民出行，以配合政府最新防疫措施，包括放寬社交距離措施及全港學校全面恢復半天面授課等安排。

港鐵表示，港島綫、荃灣綫及觀塘綫將會加密周五晚間時段、周末和公眾假期日間、傍晚及晚上的班次，至約2.4至6.2分鐘一班。

南港島綫平日傍晚，以及周末和公眾假期的班次，亦會加密至約4至6分鐘一班車；將軍澳綫、東涌綫、東鐵綫、西鐵綫及屯馬綫一期，則會於周末期間，分別會加強非繁忙時段的列車服務。

因應下周一（24日）全港學校恢復半日面授課，9條鐵路綫會由當日起，在平日中午12時至下午2時增加列車班次，以應付因為同學們返放學所帶來的乘客需求。港鐵表示，會繼續密切留意營運情況，維持充裕承載力應付各鐵路綫的乘客量，並因應實際需要適時調節列車服務。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

相關文章

【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
15:32 2021/05/11
【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
【復課】全面復課助學界編訂6月考試時間表　有小學擬安排學生分流放學
21:22 2021/05/11
【復課】全面復課助學界編訂6月考試時間表　有小學擬安排學生分流放學
【交通補貼】交通補貼將擴至八達通外的支付工具　當局已初步接觸個別營辦商
14:09 2021/05/17
【交通補貼】交通補貼將擴至八達通外的支付工具　當局已初步接觸個別營辦商

你可能感興趣

【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
15:32 2021/05/11
【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
【復課】全面復課助學界編訂6月考試時間表　有小學擬安排學生分流放學
21:22 2021/05/11
【復課】全面復課助學界編訂6月考試時間表　有小學擬安排學生分流放學
【交通補貼】交通補貼將擴至八達通外的支付工具　當局已初步接觸個別營辦商
14:09 2021/05/17
【交通補貼】交通補貼將擴至八達通外的支付工具　當局已初步接觸個別營辦商
港鐵 港鐵 學校 經濟

最高瀏覽

【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】
17:53 2021/05/17
【姊妹情深】湯洛雯晒合照勸妹別再減肥　湯樂瑤中大畢業學歷身材兼備【多圖】