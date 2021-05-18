【強制檢測】9校爆上呼吸道感染納強檢　涉及聖保羅書院小學及福建附小

▲ 9校爆上呼吸道感染納強檢，包括位於薄扶林的聖保羅書院小學。（資料圖片）

政府今日（18日）公布，由於9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該9間學校會被納入今日的強制檢測公告。衞生防護中心會直接向有關學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

涉及的9間學校，有5間為幼稚園，其餘4間為小學，詳情如下：

(1) 九龍樂富橫頭磡邨宏偉樓地下1-9室樂富禮賢會幼稚園

(2) 新界青衣長青邨長青社區中心6樓和天台香港基督教女青年會長青幼兒學校

(3) 新界葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園

(4) 新界將軍澳常寧路10號安寧花園幼稚園／商業大樓1樓及地下32A-32B號鋪約克蒙特梭利國際幼稚園(將軍澳)

(5) 九龍長沙灣幸福街1號地下浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校

(6) 新界沙田禾輋邨禾輋街11號天主教聖華學校

(7) 薄扶林域多利道777號聖保羅書院小學

(8) 新界沙田馬鞍山利安邨馬鞍山靈糧小學

(9) 九龍油塘邨第2期福建中學附屬學校

任何人在5月5至18日期間，曾身處上述指明地方逾2小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，均須於5月21日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(5)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月23日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月16至18日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：馮琪雅