【新任校長】公大校長林群聲就職：從事高等教育需與學生直接溝通　盼致力提升教研能力

▲ 林群聲今日（18日）正式獲委任為公大第6任校長。（公大提供）

公開大學校長林群聲已於4月1日履新，他今日（18日）出席就職典禮致辭表示，相信從事高等教育工作需直接與學生和各持份者溝通，強調任內會秉持以學生為本及教員主導等方針，孕育濃厚學術風氣，盼帶領公大提升教研能力，未來會集中進行具影響力的研究。

公大今日舉行第6任校長就職典禮，林群聲正式獲委任為公大校長，接替上一任校長黃玉山。林群聲致辭時分享其個人成長經歷，是自己在柴灣徙置區長大，由小學以至走上大學教研之路，遇上多位良師，令他體會到教育應饒富趣味，而最重要的可以啟迪心智。

他續說，從事高等教育工作多年，領悟到無論在教學、研究或行政管理方面，「質素」是大學的精髓和本質所在，從大學任教初時，透過聆聽學生意見，成功改善本科生實習和師友計劃，「我們透過持續聆聽、不斷反思，然後付諸行動，提升『質素』。儘管過程很費力，但肯定能取得實質性成效。」

他相信從事高等教育工作時，「要直接與學生和各持份者溝通，細心耹聽他們的需要。」包括了解課程是否配合學生發展方向，又認為校方應與新近畢業生及校友保持聯繫，了解大學支援能否充分協助他們開拓職涯機會等。

他期望帶領公大進一步提升教研能力，為學生提供優質高等教育，營造更多空間和機會，讓教職員和學生進行互動，「良好的溝通能促使大學管理更臻完善，使教與學相輔相成。」他說，會確保大學秉持以學生為本，由教學人員主導，以及力求專業導向的方針，孕育濃厚的學術風氣，包括應用先進科技到實習活動，並鼓勵學生放眼世界，尤以國際視野為重，培育其創新及科技能力。

專門研究環境化學和毒理學的他深信，學術研究是提升大學質素的重要一環，指公大在可見將來要發展成為一所研究型大學，還需克服種種限制，因此會善用資源，集中進行具影響力的研究，為香港以至整個區域帶來實質裨益。

公大將於9月重新命名為「香港都會大學」（簡稱「都大」），林群聲提及大學採用新校名和校徽或許會引起爭議，但他與大學會賦予新校名和校徽「真正的意義」，又形容大學改名是重要里程碑，會主動接觸學生、校友和各持份者，以至將會入學的新生，革新大學的定位及形象。「只要在我卸任校長的時候，能夠聽到學生回顧公大歲月是充實及具意義的，在這裏接受的教育令他成為一個更好的人，我就是做好了自己的工作。這正是我出任公開大學新一任校長的願望。」

校董會主席黃奕鑑致辭表示，校長遴選程序於2019年11月開始，形容林群聲在各範疇脫穎而出，期待與林緊密合作，「一起為這所年輕、奮發進取的大學在香港以至大灣區撰寫更美好的新篇章。」

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責任編輯：馮琪雅