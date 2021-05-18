【新冠疫苗】近日6人打針後死亡　專家委員會：全部與疫苗接種無關

▲ 本月3至16日間的6宗打針後死亡個案，全部被專家委員會評估為與接種疫苗無關。（陳靜儀攝）

本港自2月底起開展新冠疫苗接種計劃，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（18日）開會，評估本月3至16日期間的6宗接種新冠疫苗後死亡個案。

其中4宗在接種疫苗後14天內死亡，專家委員會評估後，初步認為上述個案與疫苗接種無關；餘下2宗在接種超過14日後死亡，亦被評估為與接種疫苗無關。

個案情詳如下：

曾於去世前14日內接種新冠疫苗個案

46歲男子於5月5日死亡，有吸煙習慣及患有高血壓，曾於4月27日接種第2劑復必泰疫苗，出現胸痛。初步解剖發現為冠狀動脈病，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

58歲女子於5月8日死亡，沒有病歷資料，曾於5月1日接種復必泰疫苗，出現胸痛及氣促。初步解剖發現為大動脈撕裂，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

61歲男子於5月7日死亡，沒有病歷資料，曾於5月5日接種復必泰疫苗，在工作地方被發現不省人事。初步解剖發現為急性心肌梗塞，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

50歲男子於5月16死亡，沒有病歷資料，曾於5月3日接種第2劑科興疫苗，出現腦幹出血。仍有待解剖，初步診斷死因為腦幹出血，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

曾於去世前超過14日接種新冠疫苗個案

45歲男子於5月8日死亡，沒有病歷資料，曾於4月4日接種第2劑科興疫苗，被送往博愛醫院急症室後離世。解剖發現有缺血性心臟病，超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，與疫苗接種無關。

44歲女子於5月9日死亡，沒有病歷資料，曾於4月21日接種復必泰疫苗，被送往將軍澳醫院急症室後離世。解部發現主動脈夾層動脈瘤破裂，超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，與疫苗接種無關。

此外，衞生署同期接獲20宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男10女，年齡介乎24至80歲，當中6宗曾接種科興新冠疫苗，另外14宗曾接種復必泰新冠疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為11宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

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責任編輯：馮琪雅