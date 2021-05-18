張舉能率團訪京拜訪最高人民法院　獲院長周強肯定其上任起積極變化

▲ 張舉能（左）與周強會面。（最高人民法院圖片）

於今年年初上任的終審法院首席法官張舉能，率團到訪北京，今日與最高人民法院院長兼首席大法官周強會面。周強對張舉能出任終審法院以來，所產生的積極變化表示肯定。

周強表示，香港正處於由亂及治的關鍵時期，希望張舉能會帶領香港司法機構擔當作為、履職盡責，本著對國家和香港高度負責的精神，全面準確實施《憲法》、《基本法》和港區國安法，全面落實「愛國者治港」原則，不負中央信任和重託，為維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定發揮應有作用。

周強又提到，內地法院深入學習貫徹「習近平法治思想」，司法公信力不斷提高，最高人民法院會支持香港司法機構與時俱進，通過司法改革保持專業、公正和高效；通過深化與內地法院的交流合作，增強司法人員的國家意識和民族觀念。

張舉能則稱，會繼續帶領香港司法機構與時俱進，依法履職，保障香港市民利益福祉，維護香港法治，為一國兩制方針行穩致遠貢獻。

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責任編輯：陳宛彤