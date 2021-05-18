【新冠疫苗】昨日再多6人打針後不適送院　26歲女子接種復必泰疫苗後抽搐仍需留醫

▲ 政府今日公布，昨日（17日）共有6宗送院個案。（陳靜儀攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日展開，政府今日公布，昨日（17日）共有6宗送院個案，其中1名26歲女子接種首劑復必泰後抽搐，經治療後情況穩定，仍需留院觀察；其餘3人已出院、2人不遵從醫生勸告自行出院。

已出院的病人當中，其中一名39歲女子接種第2劑復必泰疫苗後，出現血管神經病性水腫；另一名34歲女子接種首劑復必泰疫苗後出現頸部腫脹及變紅；二人均情況穩定，經治療後已經出院。

政府公布，截至今午8時的過去24小時，約有25,900名市民接種疫苗，科興疫苗佔約9,600人，復必泰疫苗佔約16,200人；另有約12,200名市民在網上預約接種疫苗。

接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約2,010,300劑疫苗，當中約1,193,600名市民已接種第1劑疫苗，包括約515,100名接種科興疫苗，約678 500名接種復必泰疫苗；約816,700名市民已接種第2劑疫苗，包括約376,900名接種科興疫苗，約439,800名接種復必泰疫苗。

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責任編輯：馮琪雅