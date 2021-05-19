【劏房生活】NGO幫「空間大改造」改善環境　盼劏房戶增歸屬感

▲ 循道愛華村服務中心自2019年起為當區劏房居民提供服務。（陳靜儀攝）

港島東有多個大型屋苑，但原來該區的劏房居民，亦是全港第4多。循道愛華村服務中心自2019年起為當區劏房居民提供服務，除了一般的物資援助，也會上門為個別劏房戶改造家居，透過改動擺位，騰出空間加入新傢俬，令狹窄家居也成安樂窩。有單親媽媽讓兩名女兒有自己「小天地」，因而減輕管教壓力。

劏房戶長期迫在不足100呎的單位，除了環境雜亂，家人還易生衝突。循道希望透過空間改造和技能提升，能夠增加劏房居民對小窩居及社區的歸屬感，形成社區互助的圈子，在心靈上能夠脫貧。

談到港島東區，許多人可能想起太古城、杏花邨等大型私人屋苑，但根據2016年人口普查，原來東區是全港18區中，第4多劏房戶居住的地區，達到8,400戶，佔當年全港劏房戶約1成。

▲ 循道愛華村服務中心自2019年起為當區劏房居民提供服務。（受訪者提供）

循道愛華村服務中心社會福利部服務協調主任鄧衍瑋表示，東區的劏房多數集中在西灣河、筲箕灣一帶，因有業主收購了電車路旁的大量舊樓單位，等待將來的重建計劃，單位會被間成劏房、板房甚至籠屋。

鄧指，這區劏房呎租可能較私樓更貴，「劏房可達每呎60元，不遠處的嘉亨灣大約只是每呎40元。」居民礙於工作、子女上學等因素，難以搬到較便宜的九龍和新界區居住。

機構在2019年底開始調配資源，支援劏房居民，派出社工到舊樓「洗樓」，至今已聯繫約300戶。助理社會工作主任劉偲婷表示，疫情間有向劏房戶定期派發防疫物資，又會介紹一些社區資源如關愛基金的家居改善計劃、港燈的電費資助等，並提供家居維修小組、向小童提供免費補習等。

劉提到，劏房戶普遍戒心較大，如去年初一次上樓接觸到一對夫婦，對方最初收到傳單也只是說一句「自己看可以了」就關門，不料對方第二天就打來，半信半疑地問是否可申請援助，原來他們在疫情中分別被迫放無薪假和因工受傷，希望尋求幫助。

她說，成功幫助兩夫婦申請援助後，兩人也漸漸參與機構活動，甚至成為義工及關注組成員，為劏房戶發聲，對此感到鼓舞。

滙豐銀行慈善基金在4月捐出1.4億元，支持10個項目，包括循道愛華村服務中心等3家幫助劏房戶的機構。滙豐亞太區企業可持續發展部未來技能總監招智輝表示，社會對劏房居民的支援不足，因此希望透過建立互助網、生活技能訓練等，以緩減他們的生活壓力，改善生活質素及精神健康。

鄧衍瑋說，機構獲得捐款後，能有更多資源支援劏房戶，亦希望幫助他們心靈上脫貧，過得開心，並學懂一些生活技能，增加自信。

劉偲婷舉例，機構之前也有舉辦過「理想家居計劃」，到不同劏房視察，了解居住環境的問題後，再盡量幫忙改善。其中一個受助的一家三口單親家庭，居住在約80呎大的單位，媽媽需要照顧4歲和7歲、有專注力不足和讀寫障礙的女兒。

狹窄的居所中，她們需要共用布滿雜物的書桌，晚上也只能3人同睡一張下格床，令媽媽感到管教有壓力，就算女兒爭吵也不能分開她們。機構透過理想家居計劃，幫助她們將雙層床轉移位置，騰出空間放置兩張書桌，而姐姐也能夠到上格床睡，現在兩名女兒都能夠有自己空間和位置放東西，也學到收拾物品，增強自理能力。

鄧衍瑋說，獲得撥款後，他們希望計劃可以達到更多效果，透過空間改造提升劏房戶對家的歸屬感，在提供傢俬之外，亦會以些微改動幫到住戶實現夢想，如希望掛到一幅全家幅，或者孩子想望到星空，他們都會想辦法實現。

▲ 機構又有劏房關注小組，鼓勵居民參與，了解自己權益，向社會說明劏房的問題。（受訪者提供圖片）

此外，機構未來會繼續舉辦不同的技能班，包括木工、裝修技巧、縫紉等，亦會鼓勵居民加入關注小組，對外舉辦導賞團和真人圖書館，助社會了解劏房問題。

鄧指，劏房居民對於相關課堂十分踴躍，很希望做到維修等工作，機構亦希望建立一個社區互惠計劃，讓他們發揮技能成為義工，賺取積分，再換取其他居民提供的服務或日用品，形成社區互助圈子。

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記者：徐紹軒