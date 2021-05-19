【劏房生活】劏房戶展潛能　成為義工助同路人

▲ 劉女士（左）起初居住劏房時完全不懂有甚麼支援，認識中心後開始參與活動，更成為義工。（陳國峰攝）

觀塘區內舊樓林立，劏房問題同樣嚴重。 基督教家庭服務中心就自2018年尋找區內隱藏的劏房戶，有新來港住戶最初連區內有甚麼社區資源都不清楚，後來終能融入社區，更主動成為義工，在疫情中幫忙派發物資。

中心服務總監（家庭及社區）謝素虹表示，劏房內兩類家庭包括單親和新來港人士，最需要支持。單親媽媽需要保護小孩，本身安全感低，劏房狹窄令媽媽壓力很大；而新來港人士則連想問鄰居、求助保安都難，故需要機構主動接觸才獲幫助。

謝素虹認為，劏房戶不是無能力，只是要一個平台發揮所長，故接受滙豐銀行慈善基金的捐款後，機構希望推出計劃幫助他們發展潛能，能夠用自己能力改善生活，並招募更多劏房義工，幫助自己的社群。

機構自2018年推行外展計劃，同樣靠「洗樓」識別劏房戶，尤其他們因新來港或工作繁忙，完全無法知道有甚麼社區資源，最常見如職津也不懂申請；透過外展支援，可讓她們認識同路人，建立社區的網絡。

▲ 基督教家庭服務中心就自2018年尋找區內隱藏的劏房戶，主要目標是服務新來港人士和單親家庭。（陳國峰攝）

劉女士於2015年從廣東來港，與丈夫和兩名子女一直住在牛頭角的劏房，她在2018年巧合見到機構的愛心市集宣傳後，入會成為會員。劉說，初來港時沒有朋友，後來慢慢在接送子女放學時認識家長，發現對方是中心會員，便漸漸熟絡，「我剛落來甚麼都不知道，都是靠同學媽媽教我到哪個中心求助。」

負責外展支援及網絡劏房住戶計劃的社工黎靜文記得，當時劉女士因不懂填表申請職津而首次到中心求助，隨後劉女士已經很積極參加活動，成為中心的活躍分子，更參與不同義工活動，如疫情中幫忙包裝防疫物資，派到街坊手上。

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記者：徐紹軒