【直資名校】優才書院校董會揭異常單據報警　發通告指小學部校長聶敏行為失當引咎辭職

▲ 優才書院校董會揭異常單據報警處理，發通告指小學部校長聶敏承認行為失當並引咎辭職。資料圖片

校舍位於將軍澳及旺角的直資名校優才(楊殷有娣)書院，校董會昨(18日)向該校家長發通告，指小學部校長聶敏已承認工作上行為失當，並引咎辭職，校董會已即時委任副校長陳偉傑出任署理校長。通告指近日管理層發現聶敏校長疑涉違反教職員專業操守、行為失當、財務管理紊亂，缺乏交待，經校董會初步調查，已交警方處理。

校董會會議已接納聶敏請辭，並會立即向教育局報告，及成立特殊危機處理小組，成員包括學校各持份者，負責處理和跟進事件。校董會將秉持公平、公正的原則，配合監管部門跟進調查，並安排與各持份者會面，說明此事。

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該校校監亦向全體師生及家長發信：

今次小學校長違反專業操守，始料不及；行為失當，深感惋惜。謹此致歉！

校監在信中透露，本月初學校發現部份單據異常，立即展開調查，日前召開緊急校董會會議，即時接納小學部校長聶敏引咎辭職；又強調優才多年來管理良好，財政穩健，儲備充足，今次事件純屬小學校長個人職業操守問題，不涉及學校整體運作，無礙學校發展，對大局影響有限，校方將全面檢視學行政和財務管理，令日後運作進一步改善。

學校網頁已移除了聶敏校長的簡介。翻查學校舊有資料：聶敏校長 (Mr. Jo Nip)畢業於香港教育大學，主修中文及數學，取得教育榮譽學士，其後再於香港公開大學取得中國語文及文化學士學位。近年，聶校長對STEM教育尤其關心，並於香港教育大學進修STEM教育碩士課程及浸會大學進修教育碩士課程。

聶校長2004年加入優才書院，曾擔任班主任、才華班老師、校隊教練、德育副主任、活動主任、對外聯絡主任等，並任教中文、常識、普通話和中史等科目，行政及教學經驗非常豐富。聶校長注重學生的品德培養，努力讓學生學會尊重和珍惜自己及身邊的人和物。一直以來，聶校長都非常關注學校的資優教育，認為是現代教育的重要拼圖，期望帶領學校繼續在資優及多元智能方面持續發展，讓每位孩子都能在不同領域發展所長。

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責任編輯 李志強