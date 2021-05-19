【直資名校】優才書院校董會揭異常單據報警　聲明指小學部校長聶敏承認行為失當引咎辭職

▲ 優才書院校董會揭異常單據報警處理，發通告指小學部校長聶敏承認行為失當並引咎辭職。資料圖片

校舍位於將軍澳及旺角的直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏突然請辭。校監李汝大昨（18日）向師生及家長發信，指學校本月初發現「部分單據異常」，即展開調查，並於前日召開緊急校董會會議，即時接納聶敏「引咎辭職」，並強調事件「純屬小學校長個人職業操守問題」，不涉學校整體運作。

校董會昨亦發聲明，指聶敏「已承認工作上行為失當」請辭，羅列其「疑涉違專業操守、行為失當、財務管理紊亂、缺乏交待」，校董會初步調查後已交警方處理，並會立即向教育局報告，強調會秉持公平公正原則配合調查，校長一職暫由副校長陳偉傑署任。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

校董會昨（18日）發「涉嫌違規事件聲明」，指近日管理層發現聶敏疑涉違反教職員專業操守、行為失當、財務管理紊亂及缺乏交待。校董會會議已接納聶敏請辭，及即時委任副校長陳偉傑出任署理校長，並會立即向教育局報告，及成立特殊危機處理小組，成員包括學校各持份者，負責處理和跟進事件。校董會稱會秉持公平、公正原則，配合監管部門跟進調查，並安排與各持份者會面，說明此事。

該校校監李汝大昨亦向全體師生及家長發信，就事件致歉：

今次小學校長違反專業操守，始料不及；行為失當，深感惋惜。謹此致歉！

校監在信中透露，本月初學校發現部份單據異常，立即展開調查，前日召開緊急校董會會議，並即時接納小學部校長聶敏引咎辭職；又強調優才多年來管理良好，財政穩健，儲備充足，形容今次事件純屬小學校長個人職業操守問題，不涉及學校整體運作，「無礙學校發展，對大局影響有限」，校方將全面檢視學校行政和財務管理，令日後運作進一步改善，「深信各位家長、老師和同學定當和我一同愛護及守護優才，共渡風雨，事情很快過去」。

學校網頁已移除聶敏校長的簡介。翻查學校舊有資料：聶敏校長（Mr. Jo Nip）畢業於香港教育大學，主修中文及數學，取得教育榮譽學士，其後再於香港公開大學取得中國語文及文化學士學位。近年，聶校長對STEM教育尤其關心，並於香港教育大學進修STEM教育碩士課程及浸會大學進修教育碩士課程。

聶校長2004年加入優才書院，曾擔任班主任、才華班老師、校隊教練、德育副主任、活動主任、對外聯絡主任等，並任教中文、常識、普通話和中史等科目，行政及教學經驗非常豐富。聶校長注重學生的品德培養，努力讓學生學會尊重和珍惜自己及身邊的人和物。一直以來，聶校長都非常關注學校的資優教育，認為是現代教育的重要拼圖，期望帶領學校繼續在資優及多元智能方面持續發展，讓每位孩子都能在不同領域發展所長。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強、馮琪雅