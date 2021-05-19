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【兩台待遇不同】吳業坤疑激嬲方丈新劇被飛　193單曲上架10小時逾10萬點擊【有片】

娛樂 10:56 2021/05/19

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

吳業坤疑激嬲方丈新劇被飛起，193單曲上架10小時逾10萬點擊。

吳業坤（坤哥）與ERROR成員「三爺」193（郭嘉駿）早前為兌現承諾，一同進錄音室灌錄新歌，成為網上一時熱話。當大家以為坤哥與三爺成功為TVB和ViuTV兩大電視台「建交」時，近日卻有消息指，疑坤哥與193合作激嬲「方丈」，本被安排接拍的新劇也臨時被飛起。

相反，193主持的節目《ERROR自肥企画》繼續熱播外，他的「自肥項目」-----推出個人單曲MV《睡到三點》亦在昨晚（5月18日）上架，10小時已累積超過十萬點擊！

【世紀合照】吳業坤+193為TVB與ViuTV結邦交　坤哥三爺合作灌錄新歌

（Facebook圖片）

坤哥新劇被飛

坤哥吳業坤去年完成手上工作後，向公司請假赴日本Working Holiday 5個月，上月返港完成隔離後正式「復出」。除推出新歌《一路》，早前更兩度放出與ERROR成員193的合照，透露二人為了「找數」，合作錄製新歌，又一同接受傳媒專訪，成功炒熱話題。

不過此舉疑似激嬲揚言想跟對台打好關係的TVB，有報導指坤哥本來獲安排接演與港姐陳曉華、陳敏之等人合作，以ICAC為題的新劇，坤哥在劇中飾演廉政公署調查員，該劇原定於本月21日舉行造型記者會，而演員名單上並沒有坤哥的名字。

【一路】日本工作假期半年反思人生　吳業坤坦承曾虧欠伴侶盼做真男人

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坤哥否認被雪

有傳因為吳業坤早前請假離開香港半年，以及之後高調與193合作，疑惹怒一向被指小器、有「方丈」之稱的TVB高層。

有傳媒向坤哥查詢，他是近日決定不接拍新劇，但強調沒有得罪高層、否認被雪藏，因為即將要接下奧運的工作，兩個只能活一個之下，選擇了後者。

【ERROR自肥企画】無制限OT編集團解密　格仔導演Mike：講緊嘅係堅持

193找來人氣女神阿冰與Ah Gi擔任MV《睡到三點》女主角。（Facebook圖片）

相較起來，ViuTV一向放手任由藝人發展似乎較為大方得多，由ERROR與無制限OT編集團合作的節目《ERROR自肥企画》繼續熱播。

在昨晚，節目的前半部播出193的「自肥項目」-----親自製作服裝、打造單曲和拍攝MV。

【ERROR自肥企画】193自肥搶先騷古仔合照　白淨古天樂與三爺似兄弟？

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193首個個人MV

對時裝有研究的193親自挑選和印製布料，找裁縫製作自己和另外兩位MV女主角吳冰（阿冰）與Ah Gi（樊沛珈）的服裝。

他又邀唱作歌手Madboii為其製作首隻個人單曲《睡到三點》，昨晚在節目首播MV後並於YouTube上架，MV由昨晚11點半上載，截至今晨9點半，已超過10萬次點擊，認真厲害。

撰文 : TOPick柴犬出動

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