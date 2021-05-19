【新冠肺炎】消息：今日新增一宗輸入確診個案　本地連續3日「零確診」

▲ 消息指，今日新增一宗輸入確診個案，本地連續3日「零確診」。

本港疫情似有緩和，已連續兩日錄本地零確診。消息指，今日（19日）新增１宗輸入確診個案，本地繼續「零確診」。

昨日（18日）僅錄一宗輸入個案，涉一名42歲男海員，他周日（16日）乘搭QR818航班從印度抵港，暫未驗出身上帶有變種病毒。

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特首林鄭月娥昨出席行政會議前向傳媒表示，在全港市民努力下，香港力保不失，除近期一名4歲小童確診外，已逾20天沒有本地源頭不明個案，即使有病理學相連的本地個案，過去一個月亦平均少於1宗。她指，內地雖間中有個案，但疫情穩定，認為有條件與內地放寬入境安排，希望如期月內推出「來港易」計劃，讓在內地非港人可來港，並免檢疫14天。詳情即看：【下一頁】

另外，食衞局擬下月2日提交醫生註冊修訂草案，准在海外受訓的港人醫生以「特別註冊」形式回流行醫，但列4大條件，如計劃同時想成為專科醫生，除先要接受6年專科培訓，其後要再留公營機構工作至少5年，換言之足足11年才可獲完全註冊執業。醫委會轄下將設特別註冊委員會訂定認可海外院校名單，料最快明年「出爐」，惟當局坦言現難料方案可吸引多少人回港執業。詳情即看：【下一頁】

同場加映，拗柴後增患骨刺風險恐「步步為艱」，中大招募患者接受新治療研究：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：郭詩詩