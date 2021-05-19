【酷熱天氣】天文台料下午多區錄33度或以上高溫　19間臨時避暑中心現正開放　

▲ 酷熱天氣警告生效。（資料圖片）

今日天氣炎熱，天文台表示，受偏南氣流影響，未來數日華南沿岸天氣酷熱，本週後期有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海中北部帶來不穩定天氣。

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天文台表示，今日天氣大致天晴，日間酷熱。吹和緩南風，離岸風勢間中清勁。氣溫介乎28至33度。根據天文台預測，今日下午3時，長洲的氣溫會高達36度，而打鼓嶺、上水則會錄得35度，而天水圍、屯門及將軍澳等會錄得34度；其餘多區均錄33度。另展望未來數日天氣酷熱，部分時間有陽光。星期四及星期五有幾陣驟雨。

另外，由於酷熱天氣警告生效，民政事務總署正開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用；如酷熱天氣警告於下午4時30分前取消，該等中心將開放至今晚10時；若酷熱天氣警告於下午4時30分後仍然持續，中心則會開放至明早8時。



19間臨時避暑中心的地點如下：



香港區：

中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 － 奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城 － 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂

黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島 － 東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室

葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 － 將軍澳景林邨景林鄰里社區中心

沙田 － 沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心

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記者：郭詩詩