  • 31°C
香港時間 : 2021519日 (週三) 10:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱天氣】天文台料下午多區錄33度或以上高溫　19間臨時避暑中心現正開放　

社會 10:13 2021/05/19

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

酷熱天氣警告生效。（資料圖片）

今日天氣炎熱，天文台表示，受偏南氣流影響，未來數日華南沿岸天氣酷熱，本週後期有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海中北部帶來不穩定天氣。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

天文台表示，今日天氣大致天晴，日間酷熱。吹和緩南風，離岸風勢間中清勁。氣溫介乎28至33度。根據天文台預測，今日下午3時，長洲的氣溫會高達36度，而打鼓嶺、上水則會錄得35度，而天水圍、屯門及將軍澳等會錄得34度；其餘多區均錄33度。另展望未來數日天氣酷熱，部分時間有陽光。星期四及星期五有幾陣驟雨。

另外，由於酷熱天氣警告生效，民政事務總署正開放19間臨時避暑中心供有需要人士使用；如酷熱天氣警告於下午4時30分前取消，該等中心將開放至今晚10時；若酷熱天氣警告於下午4時30分後仍然持續，中心則會開放至明早8時。
　　 
19間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

  • 中西區　－　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 東區　　－　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 南區　　－　奇力灣華貴邨華貴社區中心
  • 灣仔　　－　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

  • 九龍城　－　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 觀塘　　－　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
  • 深水埗　－　深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
  • 黃大仙　－　慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
  • 油尖旺　－　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

  • 離島　　－　東涌文東路29號東涌北公園（B區）活動室
  • 葵青　　－　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 北區　　－　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 西貢　　－　將軍澳景林邨景林鄰里社區中心
  • 沙田　　－　沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔　　－　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣　　－　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門　　－　屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
  • 元朗　　－　元朗朗屏邨朗屏社區會堂
  • 元朗　　－　天水圍天耀邨天耀社區中心

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【劏房生活】NGO幫「空間大改造」改善環境　盼劏房戶增歸屬感
今日 00:01
【劏房生活】NGO幫「空間大改造」改善環境　盼劏房戶增歸屬感
【劏房生活】劏房戶展潛能　成為義工助同路人
今日 00:02
【劏房生活】劏房戶展潛能　成為義工助同路人
【直資名校】優才書院校董會揭異常單據報警　聲明指小學部校長聶敏承認行為失當引咎辭職
今日 00:49
【直資名校】優才書院校董會揭異常單據報警　聲明指小學部校長聶敏承認行為失當引咎辭職

你可能感興趣

【劏房生活】NGO幫「空間大改造」改善環境　盼劏房戶增歸屬感
今日 00:01
【劏房生活】NGO幫「空間大改造」改善環境　盼劏房戶增歸屬感
【劏房生活】劏房戶展潛能　成為義工助同路人
今日 00:02
【劏房生活】劏房戶展潛能　成為義工助同路人
【直資名校】優才書院校董會揭異常單據報警　聲明指小學部校長聶敏承認行為失當引咎辭職
今日 00:49
【直資名校】優才書院校董會揭異常單據報警　聲明指小學部校長聶敏承認行為失當引咎辭職
黃大仙 天氣 屯門 天水圍 元朗 銅鑼灣 天文台 油麻地 東涌 將軍澳

最高瀏覽

【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
18:00 2021/05/17
【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】