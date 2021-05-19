【親子好去處】荃新天地香江藝墟化身互動親子劇場　5大昔日地標打卡緬懷舊香港風情

▲ 荃新天地打造「香江藝墟」藝術互動展覽，透過創意藝術將香江風采呈現於大家眼前。圖為打卡位四：港式懷舊冰室。（商場提供）

小販檔、金魚街及維港夜景等標誌性香港地標，承載了一代代港人回憶及最地道的情懷。荃新天地特意夥拍本地兒童藝術創建達人Busymama為大家打造「香江藝墟」藝術互動展覽，透過創意藝術將香江風采呈現於大家眼前。

五大打卡位呈現地道風采

荃新天地與BusyArt團隊合作，將紙皮、廢紙、海棉、家品等生活廢料升級，打造成5大打卡裝置，包括8米長的璀璨維港夜景、復刻荔園遊戲區的「麗園」、充滿懷舊色彩的港式冰室、猶如置身「水族館」的金魚街及特色美食琳瑯滿目的小販檔。利用綠色創意，將香港地道情懷及風采呈現於大家眼前，亦為社區注入舊時代的色彩，讓大家可與子女細數當年情。

▲ 打卡位一：璀璨維港夜景（商場提供）

打卡位一：璀璨維港夜景

維港夜景作為「世界三大夜景」之首，是香港的標誌性景緻。BusyArt用廢紙及紙皮打造了一個長達8米長的維港裝置，將維港兩岸代表性的建築及高樓大廈囊括其中，再添上繽紛的色彩，將維港璀璨的景色展示得活靈活現。

打卡位二： 麗園

荔園佔據許多港人的童年回憶，裝置復刻了當年荔園的城堡造型入口，讓大家再一睹昔日的景象，回味的快樂回憶，又可讓小朋友一同追尋美好歲月的痕跡！

打卡位三：金魚街

金魚街是香港的水族王國，裝置直接還原五光十色的水族箱燈光，以及一個個裝著觀賞魚的透明膠袋，整齊地掛在門前的獨特景象，將金魚街的風光完美呈現。

打卡位四：港式懷舊冰室

香港冰室文化由來已久，裝置將舊式冰室的復古紙皮石牆身、手寫「是日精選」餐牌及舊式卡座展現出來，讓大家回味最懷舊的布置及風情。

打卡位五：小販

近年小販漸於街頭失去足跡，商場將經典小販攤檔帶回大家眼前，有街邊炒栗子檔、賣燒賣、雞蛋仔及牛肉丸的地道小食檔，還有用傳統鐵皮箱盛載的糖蔥餅檔及瓦砵頭缽仔糕檔，讓大家回味最讓人垂涎欲滴的地道小食。

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趣味互動親子劇場

除了打卡位，「香江藝墟」更加入劇場元素。於5月23、30日及 6月5日場內將舉行「互動親子劇場」，透過生動、趣味的戲劇講述城市發展經歷幾許變遷，用一小時遊歷昔日香港。劇場會以互動形式讓小朋友作為主角參演其中，猶如親臨其境，親自感受香港獨特的情懷。

除此之外，劇場還會讓小朋友創意製作手指偶，變成劇中的小角色。既可讓小朋友展現天馬行空想像力，又可透過戲劇藝術感受香港的人文情懷，提升大家對成長地的認識！只需要登記成為S+ REWARDS會員，憑5點數即可參加。

用生活廢料重塑懷舊玩意

懷舊熱潮持續，「香江藝墟」也特意在周末舉辦「創藝遊香港工作坊」，S+ REWARDS會員可獨家以指定點數換領體驗。工作坊由BusyArt導師教授，運用生活廢料升級再造成香港的特色懷舊玩意，包括舊式信箱、經典豬仔錢罌及加入紅白藍元素的藝術飾品，能灌輸小朋友環保概念之餘又可增加對本土文化的認識，真的既實用又別具意義，何不齊齊發揮創意，同度最地道的周末假期！

Citywalk荃新天地 x Busymama 「香江藝墟」

日期：2021年5月17日至6月6日

時間：12nn – 8pm

地點：荃新天地2期中庭

創藝遊香港工作坊

懷舊信箱 日期：2021年5月23日、5月30日 及 6月5日

時間：2:30pm (每節約45分鐘)

參加方法：S+ REWARDS會員以18點數即可換領參加 肥豬儲錢瓶 日期：2021年5月23日、5月30日 及 6月5日

時間：5:30pm (每節約45分鐘)

參加方法：S+ REWARDS會員以18點數即可換領參加 紅白藍藝術飾品 日期：2021年5月17日至6月6日

時間：12nn – 8pm (每節約20分鐘)

參加方法：S+ REWARDS會員以3點數即可換領參加

▲ 藝墟互動親子劇場（商場提供）

藝墟互動親子劇場

日期：2021年5月23日、5月30日 及 6月5日

時間：12nn及4pm (每節約60分鐘)

參加方法：S+ REWARDS會員以5點數即可換領參加

編輯：葉翠華