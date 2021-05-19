【好聲好戲】入行46年獲頒殿堂聲演大獎　「星爺愛將」盧雄當配音導師桃李滿門

▲ 資深配音員盧雄昨晚現身《好聲好戲》。

TVB節目《好聲好戲》在昨晚（5月18日）播出的一集，有久未露面的資深配音員盧雄現身，並獲他的學生之一兼TVB首席創意官王祖藍頒發「殿堂聲演大獎」。

不時在周星馳電影演出的盧雄，本來是播音員後來轉當配音員，之後更進軍幕前當演員，自1975年起入行至今已有46年，盧雄在《好聲好戲》並以自身經歷，鼓勵一眾年輕配音員，薪火相傳。

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▲ 資深配音員盧雄獲頒殿堂聲演大獎。（截圖）

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成配音導師 桃李滿門

盧雄早於1975年已加入商台任播音員，後轉投佳視當藝員及配音。至佳視倒閉，他成為全職電影配音員，繼而當配音領班。

在80年代，他開班教授下一代配音技巧，令更多有志年輕人有機會入行，桃李滿門，連王祖藍亦為他的學生之一。

▲ 盧雄著作有《九品芝麻官》的尚書大人。（截圖）

他在配音界多年，知名的配音角色有《整蠱專家》藥房店員、《西遊記》系列菩提老祖等，並時常聲演成奎安、黃炳燿、曹查理、何家駒等人。至後來，他加入幕前演出，著名作品包括《九品芝麻官》的尚書大人及《回魂夜》的保安。

近年，他減少演戲，因他受糖尿病困擾，本來身型圓潤，卻瘦了足足50磅，因此不能再做比較操勞的拍戲工作，閒時就做義工或參演舞台劇。

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入行46年 由不被重視到受賞識

盧雄昨晚現身節目《好聲好戲》獲頒「殿堂聲演大獎」，以表揚他多年來的貢獻。

他在節目中分享初入行經歷：「做了40多年才知原來還有人注意配音，我們是沒有被忽視。記得當初入配音室我沒有位置，講對白也只有幾句『先生飲咩？』。」

然後他續說如何漸受行入人注意：「直至有一次戲中有外國人要講廣東話，由於我中學時有很多外國神父講廣東話有外國口音，我又很喜歡模仿他們，所以就因為這個口音被賞識，有段時期的外國人講廣東話都是我配音。」

盧雄又勉勵在座眾演員、配音員及有志入行者不要為一時不得志而灰心，亦不用怕聲線不動聽：「把線靚與唔靚唔緊要，只要你用心去做，唔好灰心，總有一日會成功。」實在語重心長。

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同場加映：蔣祖曼專訪