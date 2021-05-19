【逆天奇案】洪卓立自毁形象做肥宅殺人犯　IG自嘲體重：事業上的巔峰作

▲ 洪卓立演技大爆發。

相隔10年，洪卓立再度現身TVB劇集，今次他在劇集《逆天奇案》演其中一個單元飾演肥宅殺人犯。今次洪卓立盡屬演技，表現出經時間磨練，他已由昔日花美男，成功進級成為實力派演員，表現令人眼前一亮。

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▲ 洪卓立走花美男路線。（IG圖片）

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洪卓立破格演出

洪卓立在《逆天奇案》飾演性格內向的會計師彭國忠，因為少年時長期受中學同學欺凌，所以多年後策劃殺人計劃報仇。不過天網恢恢疏不漏，彭國忠的殺人計劃最終還是被識破。

▲ 洪卓立頹廢形象示人。（Youtube截圖）

洪卓立演出獲讚

其實洪卓立對上一次參與TVB劇演出已是2011年的《魚躍在花見》，之後他在其他電視台有演出，不過去今年播出的《逆天奇案》，洪卓立才再在TVB劇現身，而且更向難度挑戰，飾演性格自卑但高智商型殺人犯。

為了入戲，洪卓立以面腫黑眼圈頹廢造型示人，並將彭國忠由被捕到懺悔的轉變演繹得淋漓盡致，令網民直呼洪卓立只有兩集演出太少。

洪卓立亦為今次演出在IG幽默地發文：「簡直是事業上的巔峰之作、舉世無雙，我指我當時的體重....」因為劇中仔面色蒼白兼有黑眼圈，網民對其身體狀況表示擔心，他回應稱：「放心，我身體不錯，那是化妝。」

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多次被傳出死訊

2006年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍而入行的洪卓立，其首本名曲有《彌敦道》、《愛無膽》等。在2007年更奪得叱吒樂壇新力軍男歌手金獎，歌唱事業受到關注。

翌年，他參演TVB偶像劇《盛裝舞步愛作戰》，劇中的洪卓立堪稱是花美男一名。

▲ 洪卓立已經34歲。（IG圖片）

可是在2009年，洪卓立曾因肺積水入院，情況曾一度危殆，幸最後戰勝死神。可是自此網上多次瘋傳洪卓立的「死訊」，他本人更曾出面澄清自己未死，而網民甚至開玩笑稱他為「死而復生之立」。

洪卓立到後來亦已習慣網民的調侃，更會以此自嘲，十分豁達大方。

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