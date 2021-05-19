【ERROR自肥企画】193邀阿冰+阿Gi任MV女主角　保錡格仔導演兄弟情感動觀眾【有片】

▲ 郭嘉駿（193）和吳保錡於ViuTV節目《ERROR自肥企画》內發表感言。

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，播出以來獲觀眾愛戴，每集也成網民熱話。

在昨晚（5月18日）最新一集的《ERROR自肥企画》，播出「三爺」193的處男單曲《睡到三點》，三爺更自肥邀「小薯茄」的吳冰和樊沛珈（阿Gi）為MV任女主角，Sweet到漏！而且平時似自大的三爺，作出深情感言時表示對人氣突然爆升感忐忑。

至於保錡獲格仔導演Mike（劉諾衡）安排跟著名音樂人Jason Kui學結他，且合奏一曲《SPLASH!》。之後保錡分享感受時眼泛淚光，並與阿Mike相擁。

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▲ （IG圖片）

三爺推出單曲MV

昨晚播出的ViuTV節目《ERROR自肥企画》為193和保錡的個人自肥企画「人氣出奇蛋」及「非自願個人自肥企画」，二人更於完成兩項目後發表感言。

193於個人自肥企画「人氣出奇蛋」內決定拍攝處男單曲《睡到三點》的MV，其第一首個人派台歌採用了R&B和Hiphop元素，為另類情歌。

三爺除親自為作品執筆填詞，喜愛時裝的他特意為MV設計服裝，甚有心思。

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▲ （ViuTV截圖）

人氣爆升引反思

是次的MV女主角為阿冰和阿Gi，令不少網民都為之羨慕，不過「自肥」的193卻忘了一件重要事件，他心痛表示：「我竟然冇同你兩個一齊合照！」

播放MV後，193發表感言：「我想如果我沒有說那句言論，完了這個『人氣出奇蛋』之後，可能（Followers）也會增加了，但不會增加很多。我本來7萬多，可能再多數千、約一萬，但一句言論之後蓋過了那麼多努力、那麼認真去做的事，這也是令我思考了很久的事。」

三爺續指：「它首先幫助我現時的人氣，但我如何去Maintain是最重要，其實我可能過多半年、一年沒有其他新件品予別人看的話，可能那些Followers就會全部走掉，所以有這首歌幫到我，我都開心的！」

▲ （ViuTV截圖）

保錡接受連串挑戰

另一自肥企画「非自願個人自肥企画」則由保錡負責，他先後有3項挑戰，分別為5個進階級搖搖花式、片石仔20下，及以與Jason Kui一起演奏結他。

最終，保錡於搖搖的項目挑戰失敗，但他成功挑戰片石仔及合奏結他歌曲。

▲ （ViuTV截圖）

保錡展現真性情

保錡事後於鏡頭與製作團隊「無制限OT編集団」說：「我覺得這數年發生了很多事，特別是拍攝，由《ERROR遊1、2》，跟住之後一直都沒有再合作，到2021年是我們第三次再合作，我又很開心……」

愈說愈激動保錡不禁眼濕濕地稱：「其實我已經忘記了之前那種熱血，即是我來到ViuTV，已失去對拍攝的那種熱血，我會覺得很想快點收工。」

他誠懇地續說：「今次這個《自肥》有件事很開心，雖然有些都是玩樂的事，但我很享受，令我重拾拍攝那種心情。這個地方真的很難捱，可能被人罵、又會被人抨擊，但是很開心，無論怎樣都好，你們帶我出來的，多謝你們！」

▲ 《花姐ERROR遊》

此集播出後，網民翻出當年第一輯《花姐ERROR遊》的第11集，當中身為監製的花姐質疑格仔導演所設計內容悶，在場只有保錡一個撐格仔導演，當花姐說：「觀眾鍾意睇都唔係因為呢個節目，而係鍾意Error。」保錡稱：「都係佢哋度得好，觀眾先至睇我哋，我相信阿Mike，我撐佢。」

到現在保錡因緋聞及之後與網民罵戰形象插水，「無制限OT編集団」今次為他設計連串熱血項目，令其挽回形象，觀眾被這份兄弟情感動，紛紛留言為保錡打氣外，並叫他重新振作，以及之後不要再行差踏錯，免讓扶持他的ERROR成員及「無制限OT編集団」失望。

同場加映：姜濤專訪