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【開心速遞】大小姐熊尚善改革蔥頭應援團　TVB隱世舞林高手丘梓謙騷舞技【有片】

娛樂 11:46 2021/05/19

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

丘梓謙再演蔥頭騷舞技，曾任跳舞老師為Twins伴舞。

丘梓謙在昨晚（5月18日）《愛‧回家之開心速遞》再扮姜濤的角色蔥頭，不過今次「蔥頭」丘梓謙出場不算很多，因為劇情主力描寫是蔥頭的擁躉「蔥粉」。

昨晚在《愛‧回家之開心速遞》講蔥粉大小姐龍力蓮（林淑敏飾）發現在音樂節目錄影時，蔥頭與同場的另一新晉偶像豆豉，無論在粉絲人數或聲勢上，都被比下去。

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（劇集截圖）

看不過眼的大小姐覺得蔥粉欠缺組織力及計劃，於是吩咐秘書「無知May」（趙希洛飾）在網上討論區給意見，發起「蔥頭後援會」並建議選拔會長，更暗中派秘書May為影子代表。

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為演出認真排舞

另一方面，同屬蔥粉的熊尚善（滕麗名飾）也有此想法，於是派二妹熊若水（呂慧儀飾）做代表競選。

雖然丘梓謙在今集出鏡率不多，但沒有因此馬虎，因為今集劇中蔥頭要在台上跳舞，雖然在電視畫面只是很短的演出，他拍攝前也十分認真地排舞。

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（劇集截圖）

隱世舞林高手

其實丘梓謙本身是舞林高手，童星出身的他還曾當過Twins的伴舞，過去也為舞蹈比賽任表演嘉賓。

此外，他更於星級排舞師Sunny Wong的舞蹈學校兼職教跳舞。

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同場加映：林淑敏、許家傑、梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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