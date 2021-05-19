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【親子Staycation】夫婦帶6歲女去酒店Staycation　港媽投訴浴室無遮無掩：老公去廁所好尷尬

親子 11:42 2021/05/19

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一名港媽近日帶女兒去Staycation，投訴酒店浴室無遮無掩。

受疫情影響，港人超過一年沒法出遊，不少家庭選擇去酒店Staycation共度假日。一名港媽近日在Facebook群組「香港Staycation酒店交流谷」發帖，分享一家三口入住渡假酒店的不愉快經歷。港媽投訴酒店房浴室無遮掩，「去洗手間難免感到尷尬」，亦指酒店職員服務態度差，形容旅程為「兩日一夜激心之旅」。

港媽投訴酒店房無遮掩

港媽在文中指出，他們帶同6歲女兒入住酒店一間海景大床房，發現浴室及洗手間位置無遮掩，令她感尷尬。

當你去洗手間或沖涼嘅時候，間房任何位置都可以清楚望得到你！

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她指自己訂房時已表明會與女兒入住，對於酒店安排「蜜月房」感奇怪，更表示丈夫完全不能接受，「去洗手間都難免感到尷尬」。港媽致電櫃台人員，希望轉至其他房間，可是一直沒有人接聽；隨後她直接走到大堂詢問職員，職員指當日訂房人數眾多，無法安排轉房。最後港媽自行將床單貼在浴室外面當作布簾，解決此問題。

除了投訴酒店房浴室無遮掩，港媽亦不滿酒店職員服務態度差。她指小朋友在玩樂時不慎擦傷流血，問前台職員拿膠布時，職員表示沒有任何急救用品，叫她自行購買。

網民：當去宿營算

帖文引來網民回應，不少網民表示入住此酒店時都有類似經歷，「剛刪周末去完，明顯人流遠遠超過酒店職員和設施的負荷能力」、「幾年前去已經係咁，嗰時仲要係冇乜人，啲垃圾放晒喺走廊……可一不可再」、「唔會再去」、「呢間嘢啲食物同服務都非常差，唔可以以酒店作標準，當去宿營算」。

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責任編輯：王明芳

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