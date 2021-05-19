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【哭牆】谷婭溦入行6年首出碟爸爸最興奮　曾歷無工作感激家人無怪責

娛樂 11:33 2021/05/19

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谷婭溦出碟最想給家人交代。

4月底，入行6年的歌手谷婭溦推出首張個人專輯《哭牆》，銷量不俗。谷婭溦日前作客娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主播許文軒專訪，大談推出首張個人大碟感受。

谷婭溦表示：「今次出碟真是一份好好的禮物及是一個對家人的交代，因為爸爸一直在等我。我與家人說會出碟也說了好多年，我每一年都會與爸爸說，第一年他很開心，第二年他問係咪真㗎？到第三年他問我是不是在說狼來了的故事，覺得我在說謊，所以今次真的出了實體唱片，他很開心！」

谷婭溦直言曾在失意之時不敢向家人傾訴：「我是一個報喜不報憂的人，之前工作不多，我會出街扮工作，很怕留在家中會讓阿姨知道我沒有工作，我不想他們擔心。但有一次還是被姨姨看見我坐在公園，其實當初是阿姨說服爸爸，叫他放心讓我留在香港發展，所以她知道我的情況也好心痛，不過她不但沒有怪責我，仲會與我分擔，令我好感動！」

她又說：「曾經有想過放棄，但只是一閃而過，因為我告訴自己，一定要做出成績，不可以輕易放棄，有幾困難都要捱到尾！希望之後可以發表更多自己創作的作品，並唱到不同曲風的歌曲，告訴大家谷婭溦不是只唱慘情歌，是可以有很多不同的可能！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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