【消毒銀紙】台灣外賣員擔心病毒殘留鈔票　洗潔精浸散銀及酒精抹紙鈔「洗錢」

▲ 台灣外賣員擔心病毒殘留鈔票，用洗潔精浸散銀及酒精抹紙鈔「洗錢」。

台灣新冠肺炎疫情爆發，民眾為了抗疫紛紛減少外出。有外賣員就在網上分享，自己會將收到的紙鈔、硬幣全部消毒，務求「自己收錢安心，客人也放心」。

外賣員於Facebook群組「外送員的奇聞怪事」分享「洗錢」經歷，由於疫情爆發，他擔心送外賣時所收的錢會殘留病毒，所以將所有錢消毒。硬幣用洗潔精清洗浸水，紙鈔則用酒精抹乾淨然後晾乾。

自己收錢安心，客人也放心。

從他所分享的相片可見，大量硬幣浸在洗手盆中，一張張紙鈔票被夾在洗衣架上晾乾。

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帖文一出馬上引起網民熱議，不少人笑指樓主光明正大地「洗錢」，亦有分享自己都有用漂白水洗錢，結果洗出一堆黑色的異物，超髒。但都有網民理性分析這種消毒方法沒效率：「買一個紫外線消毒燈比較快。」

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香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）曾接受TOPick訪問，分享2種有效消毒鈔票的方法：

紫外光消毒：直接用紫外光照射鈔票，但所用儀器必須是醫用專業消毒或治療機，另消毒廚櫃用的儀器亦可。

噴酒精：向鈔票噴酒精也是有效的方法，但注意消毒時要遠離火種，而用完酒精後不要擦拭身體。

至於用洗潔精、番梘水洗銀紙，K Kwong指他親身試驗過「洗銀紙」，再用燙斗燙，承認有效。但也直言是偏方，不需要這樣做。有些人會用蒸氣燙斗，以熱力消毒銀紙，他就表示有機會令炒票上的灰塵揚起，存有風險。

K Kwong直言，鈔票表面太污糟，與其消毒銀紙，其實日常接觸得最多的手機、八達通、鎖匙等個人物品，更需要消毒。病毒最容易入侵的位置是眼、口、鼻，交談時如不戴口罩，病毒可透過飛沫傳播距離達兩米。因此他直言自己不會消毒鈔票：「最重要都是減少接觸口鼻。」

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責任編輯：羅嘉欣