【明星理財】莊思敏低價沽舖蝕120萬　兩年前曾平價賣盤點心店

▲ 莊思敏以低價沽出銅鑼灣舖位。

疫情下零售業及飲食業大受打擊，不少旺區鋪位要「劈租」，街上更出現不少吉舖。大馬拿督千金莊思敏近日將位處銅鑼灣的舖位賣出，根據土地註冊處資料顯示，莊思敏持有的銅鑼坊2樓雙號舖，上月以60萬元易手，鋪位是莊思敏與友人於2004年以180萬元購入，持貨16年，帳面蝕了120萬元。

莊思敏售出的舖位位於謝斐道501號美漢大廈銅鑼坊商場2樓，是一個約40方呎的「蚊型」舖，於今年4月22日以60萬元沽出。

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▲ 莊思敏將舖位以低價沽出。

莊思敏忍痛賣舖

該舖位由莊思敏（CH'NG, SE-MIN）跟一名蘇姓友人聯名持有，莊思敏曾於媒體訪問中透露，於2004年透過樓花形式以180萬元買入舖位。據悉，現在成交呎價約1.5萬元，持貨16年間帳面蝕近120萬元或貶值67%。

莊思敏於8年前受訪時，曾透露有買家以200萬元洽購，由於當時市道依然很好，故未有沽貨。她曾說：「相信磚頭可以『返到家鄉』，所以一直不沽出。」

▲ 莊思敏賣出的商舖位於美漢大廈銅鑼坊商場。（經濟日報圖片）

蝕讓食店離場

而該舖位曾以每月近萬元承租，不過承租兩年後就沒再續租，最終她將舖位收回，讓妹妹莊思華開時裝店之用。

其實富家女莊思敏除投資商鋪外，更曾投資飲食生意，她於2015年入股尖沙咀一間點心店，食店以卡通點心作招徠，一直以來生意也不俗，惟2019受社會運動影響生意大跌，3月內蝕了150萬，故最終以平價把食店賣盤。

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千金小姐財力厚

另外，莊思敏亦有投資住宅物業，她於2017年4月買入何文田迷你戶新盤加多利軒的單位，據悉該單位為中層D室1房單位，面積263平方呎，造價約626.688萬元，呎價約23,828元。惟兩年後收樓時，她公開指控地產經紀騙回佣。

不過莊思敏本身財力雄厚，於去年更與台灣珍珠奶茶店東主Brian結婚，一對新人在豪宅內行禮，她於社交平台分享簽紙結婚的影片，令其豪宅曝光，只見豪宅內有天台泳池，甚具氣派。

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