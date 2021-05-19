  • 32°C
香港時間 : 2021519日 (週三) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【病毒檢測】下周一起建造業工人及本地遊員工須出示醫生證明書　方可接受免費檢測

社會 12:00 2021/05/19

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。（資料圖片）

食物及衞生局表示，由下周一（24日）起，建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，均須向社區檢測中心職員出示醫生證明書證明不適合接種疫苗，或疫苗接種紀錄證明正等候第二針疫苗，方可接受免費檢測服務；未能出示者，需自行負擔檢測費用。

政府於本月15日公布，除了為受強制檢測公告規定而須進行檢測的人士，提供免費病毒檢測服務外，亦會繼續為特定群組中，未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士，於社區檢測中心提供免費檢測。食衞局發言人提醒，由5月24日起，建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，均須向社區檢測中心職員出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務。有關人員如需繼續進行定期檢測，應盡快準備有關文件，政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。
 
現時，各特定群組人士如未完成疫苗接種，一般須於工作前14天或七天內進行定期檢測，相關員工在接種疫苗後將無須接受定期檢測。
 
合資格可以每七天預約一次免費檢測的人士

  •  餐飲業務員工及表列處所員工
  • 檢疫酒店職工 

合資格可以每14天預約一次免費檢測的人士

  • 建造業工地人員（包括註冊建造業工人及其他常駐工地人員）＊
  • 公眾及私人泳池／泳灘工作人員
  • 特定酒店職工 

其他合資格可以預約免費檢測的人士

  • 本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員（包括導遊、領隊、送團工作人員、包車司機以及包船船員等）＊（在帶團前七天內進行一次檢測；每七天不多於一次免費檢測）

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【強制檢測】28校爆上呼吸道感染納強檢　包括嘉諾撒聖心學校私立部
21:30 2021/05/17
【強制檢測】28校爆上呼吸道感染納強檢　包括嘉諾撒聖心學校私立部
【新冠肺炎】消息：何文田漢師幼稚園確診4歲男童多次檢測呈陰性　或未屬感染個案
今日 11:38
【新冠肺炎】消息：何文田漢師幼稚園確診4歲男童多次檢測呈陰性　或未屬感染個案
【強制檢測】9校爆上呼吸道感染納強檢　涉及聖保羅書院小學及福建附小
20:19 2021/05/18
【強制檢測】9校爆上呼吸道感染納強檢　涉及聖保羅書院小學及福建附小

你可能感興趣

【強制檢測】28校爆上呼吸道感染納強檢　包括嘉諾撒聖心學校私立部
21:30 2021/05/17
【強制檢測】28校爆上呼吸道感染納強檢　包括嘉諾撒聖心學校私立部
【新冠肺炎】消息：何文田漢師幼稚園確診4歲男童多次檢測呈陰性　或未屬感染個案
今日 11:38
【新冠肺炎】消息：何文田漢師幼稚園確診4歲男童多次檢測呈陰性　或未屬感染個案
【強制檢測】9校爆上呼吸道感染納強檢　涉及聖保羅書院小學及福建附小
20:19 2021/05/18
【強制檢測】9校爆上呼吸道感染納強檢　涉及聖保羅書院小學及福建附小
疫情 新冠肺炎 疫苗 病毒檢測 檢測中心 新冠肺炎疫情 旅行團 編輯 肺炎 香港

最高瀏覽

【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
18:00 2021/05/17
【明星創業】盛勁為公屋出身大學半工讀慣打逆境波　機師夢碎創業賣點心開業半年有微利
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
16:19 2021/05/17
【冷血劫殺】4名冷血匪徒入屋行劫　20歲媽媽受虐1小時女嬰面前被勒斃
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】
15:59 2021/05/17
【勁歌金曲X開心速遞】單立文批評菊梓喬被指未夠班　細數豹哥40年來樂壇猛料【有片】