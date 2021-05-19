【病毒檢測】下周一起建造業工人及本地遊員工須出示醫生證明書　方可接受免費檢測

▲ 政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。（資料圖片）

食物及衞生局表示，由下周一（24日）起，建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，均須向社區檢測中心職員出示醫生證明書證明不適合接種疫苗，或疫苗接種紀錄證明正等候第二針疫苗，方可接受免費檢測服務；未能出示者，需自行負擔檢測費用。

政府於本月15日公布，除了為受強制檢測公告規定而須進行檢測的人士，提供免費病毒檢測服務外，亦會繼續為特定群組中，未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士，於社區檢測中心提供免費檢測。食衞局發言人提醒，由5月24日起，建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，均須向社區檢測中心職員出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務。有關人員如需繼續進行定期檢測，應盡快準備有關文件，政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。



現時，各特定群組人士如未完成疫苗接種，一般須於工作前14天或七天內進行定期檢測，相關員工在接種疫苗後將無須接受定期檢測。



合資格可以每七天預約一次免費檢測的人士

餐飲業務員工及表列處所員工

檢疫酒店職工

合資格可以每14天預約一次免費檢測的人士

建造業工地人員（包括註冊建造業工人及其他常駐工地人員）＊

公眾及私人泳池／泳灘工作人員

特定酒店職工

其他合資格可以預約免費檢測的人士

本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員（包括導遊、領隊、送團工作人員、包車司機以及包船船員等）＊（在帶團前七天內進行一次檢測；每七天不多於一次免費檢測）

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責任編輯：黃悅晴