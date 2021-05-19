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【林鍾一戰】鍾培生閉關操練林作賽前禁慾　二人賽前熱身拍網上節目率先交戰

娛樂 13:06 2021/05/19

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鍾培生閉關操練，林作賽前禁慾，傳二人接拍網上節目上擂台前率先交戰。

鍾培生與林作因為一個留言而挑起一場「百萬擂台戰」，事件已蘊釀了數月，距離9月正式開賽有4個月，林作與鍾培生各自努力為拳賽鍛練，但近日卻有消息，指林作與鍾培生二人將於拳賽之前有合作。

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林作賽前禁慾。（Facebook圖片）

鍾培生林作積極備戰

因為林作一個留言，激起鍾培生的好戰之心，成為全城熱話的「林鍾百萬擂台戰」，早前終於落實在今年9月舉行。

有拳賽經驗的鍾培生卻未有輕敵，密密操練。至於處男下海的林作，亦特地找來教練作地獄或訓練。之前歡迎傳媒訪問的鍾培生揚言要閉關操練，近日未有再公開受訪，至於有女友裕美的林作表示，會禁慾保持精力。

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鍾培生仍然落力拍YouTube。（Facebook圖片）

林鍾一戰先網上對決

但近日有最新消息，指二人即將於拳賽之前，將會來個破天荒的合作。

他們應網上平台邀請拍攝4集節目，在當中會玩遊戲來個上擂台前的大對決。

【林鍾一戰】擁億計身家鍾培生公開擇偶條件　30歲單身未成家立室：是我的問題

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同場加映：鍾培生專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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