【公務員薪酬】團體代表：數據滯後難反映實際薪酬情況　減薪影響士氣倡維持凍薪

▲ 華員會會長利葵燕(左)。(資料圖片)

薪酬趨勢調查顯示，扣除遞增薪額，高中低層公務員的淨指標都是負數，或要減薪。多個公務員團體認為調查未能反映實際情況，杯葛今年的調查，有代表今（19日）出席電台節目表示，去年團隊已凍薪，今年再減薪，變相雙重懲罰公務員，將影響公務員士氣，建議維持凍薪。

高級公務員協會主席李方沖表示，數據明顯滯後，去年的薪酬趨勢淨指標錄得正數，惟政府單方面決定凍薪，反觀今年雖為負數，數字卻與去年相若，若今年減薪，變相雙重懲罰公務員，認為政府應考慮團隊士氣、工會訴求，以及經濟回彈等因素，選擇凍薪。

李方沖續指，本港的經濟復甦初現，薪酬趨勢調查的數據有滯後，若政府今年再牽頭減薪，私人市場可能仿傚。

華員會會長利葵燕出席另一個電台節目表示，疫情下部分行業和就業市場變得扭曲，會令薪酬趨勢調查的數據出現偏差，較難反映實際情況。她認為公務員減薪會帶來連鎖反應，私營機構亦會掀起減薪潮，指凍薪是較平衡和較少爭議的做法，亦是維持公務員在抗疫工作中士氣的方法。

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記者：陳麗娜