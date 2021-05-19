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【新冠肺炎】中大醫學院分析逾700名染乙肝新冠患者情況　發現肝臟受損風險與其他新冠患者沒差異

社會 12:18 2021/05/19

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中大一項研究指出乙肝病毒感染情況與導致新冠患者出現急性肝受損及較高死亡風險無關。（資料圖片）

中大醫學院一項研究發現，逾5000名新冠患者中有約700人為乙肝感染者及乙肝康復者，惟有關人士肝臟受損風險與其他新冠患者相較，並沒有明顯差異；另乙肝病毒感染情況與導致新冠患者出現急性肝受損及較高死亡風險無關。

中大醫學院指出，新冠肺炎患者常見有肝臟受損問題，包括肝炎、膽汁淤積或同時有這兩種症狀。在亞太地區50億人口中，有近7％患有慢性乙肝病毒（HBV）感染，令人關注新冠肺炎會否令肝病患者病況惡化，甚至增加死亡率。

研究團隊分析超過5,000名本港新冠患者情況，當中包括353名乙肝感染者及359名乙肝康復者。結果顯示，乙肝感染及康復的新冠患者肝臟受損風險，與其他新冠患者相較，並沒有明顯差異。另證明乙肝病毒感染情況與導致新冠患者出現急性肝受損及較高死亡風險無關。

團隊指，雖然大多新冠病毒的治療方法不會為乙肝患者帶來危害， 但建議在治療過程仍須謹慎監測患者的肝臟情況，確保藥物對肝臟帶來最低毒性，盡量減低損害。研究結果已於《Hepatology》刊登。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

 

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