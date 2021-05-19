【Netflix劇集】為70年代美國時裝大師Halston立傳　《星戰》伊雲麥格高演活時裝巨匠糜爛一生

▲ 最初原來大家都不看好Ewan McGregor飾演Halston，但現在看過後無不讚好。（圖片ewanmcgeror ig）

一直以來，都有不少電影和紀錄片描寫時裝設計師的一生，剛剛Netflix就推出了一部名為《Halston》的新劇上架。故事描寫70年代美國一位時裝大師juicy的一生，當中飾演這位時裝設計師的更是曾經參演《星球大戰》的著名演員伊雲麥格高（Ewan McGregor），大家又看看他飾演Halston演繹得如何為肖為妙。

▲ 一連5集的《Halston》正式在Netflix上架。（圖片netflix ig）

相信大家不懂得Halston是何許人，原來他是於70年代美國大紅的時裝大師，情況就如法國人對Yves Saint Laurent有著崇高的敬意一樣，同時Halston亦影響後來的設計師，例如Tom Ford。

這一次《Halston》的操刀者，正是曾經拍攝《美國犯罪故事》內有關於Gianni Versace故事的監製Ryan Murphy，他找上Halston為題，當然是因為這位已故的時裝設計師有太大叫人幻想的空間。

Halston成名於70年代的紐約，於1961年，當時的甘迺迪總統就職典禮時，他的太太Jacqueline Kennedy戴上由Halston設計的帽子而令他一舉成名。此外，他亦是當年Studio 54這一間據說是毒品天堂和充斥著性的Disco裏的VIP，加上與Pop Art巨匠Andy Warhol份屬好友，令Halston這個人充滿傳奇色彩。

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除了以上這些juicy的劇情外，製作組選中將Halston的人生重現於大家眼前，最重要的原因是他的設計生涯雖然只有短短的20年（1990年死於愛滋病），但他成功改變了美國女性對服裝上的喜好和整體面貌，同時背後又帶出一位時裝設計師的力量足可以影響到社會。

不過，話說這一次監制Ryan Murphy找來伊雲麥格高飾演Haslton，原來事前一點都不比好看，畢竟Ewan的正面形象深入民心，但看過劇集的人都會對Ewan的演技佩服得五體頭地，當中的一人是時裝設計師Tom Ford，他說：

Halston是我的偶像，由伊雲麥格高來演，Oh My God﹗那是完全錯誤的選擇。但看畢整套劇集後，他實在演得非常稱職，他令人難以置信地有說服力。

記者：何偉雄