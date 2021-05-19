【致盲危機】日對電腦8小時長期捱夜　工程師突眼前一黑揭患眼中風

▲ 50歲工程師日對電腦8小時長期捱夜，突發眼前一黑，驚揭患眼中風。

經常熬夜要小心，內地一名50歲高級工程師因工作緣故長期捱夜，每日對著電腦工作8小時，日前突然眼前一黑，求醫驚揭患上眼中風。本港有眼科醫生指出，眼中風患者視力會受損，導致視線模糊或局部失明；若延醫，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。

據內地媒體《楚天都市報》報道，湖北武漢市一名任職高級工程師的50歲張姓男子，每天有8小時都坐在電腦前面，又因工作原因，經常熬夜，晚上基本都是凌晨一、兩點才睡。前他在工作期間，突然眼前一黑，然後幾秒鐘後就恢復。

起初他以為自己只是低血壓，沒有在意。直到第二天下午，他再度眼前發黑，但這次過了一個小時後症狀仍未消失，令他擔心情況有異，即時到武漢大學附屬愛爾眼科醫院求醫，結果確診眼中風。

在進行連串檢查後，男子的視力得到一定恢復，眼底的動脈循環比入院時亦有明顯改善。該院醫生閻靜表示，視網膜動脈阻塞俗稱「眼中風」，是一種發病急、病情嚴重的致盲性眼病，主要表現為視力突然喪失、視網膜血管急性阻塞。該病致盲率非常高，可嚴重影響患者的生活質量和社會能力。

眼中風多發於中老年人士，特別是有高血壓、糖尿病、高血脂症等高危因素的人群，另外生活不規律、暴飲暴食、吸煙酗酒等人士也屬高危。湖北省醫師協會眼科分會副主任委員吳建華提醒，高危人士要控制好血糖、血壓、血脂，規律作息、合理飲食、戒煙戒酒，沒有危險因素人士亦建議做定期身體檢查。

香港眼科醫學院前院長周伯展曾受訪表示，「眼中風」的主因是本來患者眼部的血管受傷，或血液中有血塊、過稀等情況，甚至部分患者本身患有心臟病或糖尿病等長期病患，令血管薄弱、收窄或發炎，結果導致視網膜或視覺神經的血管栓塞或「爆血管」，形成「眼中風」，一些會增加眼壓活動如倒頭瑜珈、便秘時大力憋氣排便，都會增加患病風險。

延誤診治嚴重會永久失明

他續指，眼中風在香港並不常見，但在眼科中被視為急症，醫生在確診病人為眼中風後，會第一時間替病人檢查成因及進行相應的治療。患上眼中風的患者視力會受損，導致視線模糊或局部失明，若延誤診治，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。不過即使及時治療，患者仍有可能出現黃斑水腫，或引發性青光眼等後遺症。

眼中風症狀會突然出現，患者不會感到疼痛或痕癢，但部分患者在眼中風前或會出現一些預兆，其中最常見為「黑矇症」，即短暫性視力模糊或失明，但視力會在半小時內恢復，「黑矇症」更有可能為腦中風的預兆，所以他提醒市民，若出現黑矇症或類似症狀，應及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣