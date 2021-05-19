【蓋茨離婚】Bill Gates首度承認婚外情　傳出軌公司女下屬電郵約女員工吃飯

▲ 微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與太太離婚，首次承認有過有一段婚外情。

65歲的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與56歲太太梅琳達（Melinda Gates）早前宣布離婚，結束27年婚姻。早前有傳離婚與華人傳譯員有關，但最近蓋茨透過發言人首度承認婚外情，出軌對象為公司女下屬。

▲ 蓋茨透過發言人承認，曾出軌一位微軟公司女員工。（法新社圖片）

20年前開始出軌公司女下屬

根據《紐約時報》報道，在2019年，微軟公司收到員工舉報，表示蓋茨與一名女員工由2000年開始了一段親密關係。其後，微軟董事會成員聘請律師對事件展開調查。而蓋茨在翌年辭去董事一職，但微軟否認這與婚外情有關，發言人表示：

這段婚外情在20年前發生，它以友好的形式結束了。蓋茨辭去董事會一職的決定與此無關。

據報在調查期間，一些董事會成員認為蓋茨不再適合擔任公司董事。而在調查結束前，蓋茨主動辭去職務，並表示希望專注於自己的慈善工作。

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被指曾追求多名女員工

在婚外情事件曝光後，亦有數名知情人士向傳媒透露，指蓋茨曾經追求多名在微軟以及基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）工作的女員工。例如在2006年，蓋茨出席了一個女員工的簡報會，會議完結後蓋茨隨即電郵該名女員工，邀請對方單獨外出吃晚飯。在電郵上，蓋茨表示「如果這令你感到不舒服，你可以不用理會」。

另外，一名曾經在基金會工作的女員工憶述，有一次她與蓋茨到紐約公幹，在酒會上，蓋茨突然在她耳邊說：「我想見你，你今晚會與我共進晚餐嗎？」

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有數名現任和前任微軟或基金會員工指，蓋茨在職場上與女員工調情，令到工作環境變得不自在。而蓋茨的行為和私生活，在公司一直被人討論。不過有些員工認為，蓋茨並沒有強迫女下屬作任何事，因此她們沒有向公司投訴。

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責任編輯：王明芳