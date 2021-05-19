【開心速遞】Amber《愛回家》演蔥頭歌迷　陳煦凝由肥妹變仙氣女神【多圖】

▲ 陳煦凝客串《開心速遞》。

TVB皇牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》在昨晚（5月18日）再有影射人氣偶像姜濤的「蔥頭」（丘梓謙飾）出場，劇情講大小姐（林淑敏飾）與熊尚善（滕麗名飾）爭做「蔥頭」歌迷會會長。

不過，蔥頭本身已有歌迷會會長，此角色由2020年港姐十強的陳煦凝（Amber）飾演。

【開心速遞】大小姐熊尚善改革蔥頭應援團 TVB隱世舞林高手丘梓謙騷舞技【有片】

▲ 陳煦凝客串《開心速遞》做蔥頭Fanclub會長。（截圖）

香港小姐十強

陳煦凝在《愛‧回家之開心速遞》以黑髮孖辮Look登場，格仔裇衫配牛仔短褲大晒長腿，純情可愛Look盡顯迷妹本色。今次是她首次登場《開心速遞》，亦是她的第一次劇集演出。

Amber已經與TVB簽經理人合約成為「親生女」，近日亦與同屆港姐亞軍陳楨怡齊加入兒童節目《Think Big 天地》當主持。

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Amber為選美減肥

現年25歲的Amber雖然無緣成為港姐三甲，但因外表漂亮及好身材仍然吸引不少粉絲。

事實Amber未參選港姐前，已活躍於動漫圈多年，曾Cosplay及在動漫節任Showgirl，在宅男界已甚有名氣。

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她參選時曾透露自己曾重達130磅，而為了選美堅決減肥，最後成功減至95磅，共減35磅的她加上甜美外表及一頭長髮，成為仙氣女神。

不過，最近她就轉造型，剪了一頭黑色短髮，改行型格路線。

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