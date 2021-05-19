【台灣疫情】台大醫院10員工病毒檢測呈陽性　醫院即日起停收新病人入院

▲ 台大醫院10員工病毒檢測陽性。（Facebook圖片）

台灣疫情持續嚴峻，台大醫院今日（19日）公布，院內工務室有10人病毒檢測呈陽性，其中有人曾到過萬華區。醫院現時停止所有常規手術、新病人入院。

台大醫院今早舉行線上記者會，證實有10名工務室員工快速篩查時結果呈陽性，已經入院治理，目前共有36人採檢完畢並進行隔離。發言人王亭貴表示，於工務室辦公室抽驗的10個環境樣本中，有3個發現有病毒。他又說，工務室不屬於醫療單位，由於10名員工不涉及醫療照護，認為並非出現院內感染，相信是從外面帶進院的感染源，然後員工之間互相傳染。

另外，為確保院區潔凈，台大醫院今日起停止所有常規手術、新病人入院及進行門診降載，將請非緊急病人延期就診，也會為全院員工進行病毒檢測，直至確認所有環境採檢均為陰性。

台灣昨日新增240宗本土病例，多間醫院出現群組爆發，包括新北市亞東醫院、高雄仁惠醫院。

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責任編輯：黃悅晴