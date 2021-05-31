【中女唔易做】早婚當全職媽媽感失去自我　康子妮重投職場為人生再定位

▲ 康子妮曾因為當全職媽媽而失去自我。

44歲的康子妮於去年9月跟林曉峰結束18年婚姻，回復單身的她重新出發開拓不同的事業，涉獵和音、演奏、美容KOL、保險經紀以及代購工作，她早前接受TOPick訪問，坦言透過不同的挑戰令她重新認識自己。

在當「全職媽媽」那段日子，將全副心機放於家庭上，康子妮不諱言曾失去自我，忘卻了跟自己對話，她說：「通過不同的歷鍊和經歷明白自己的能耐，現在會學懂欣賞自己。」

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▲ （曾嘉文攝）

嘗轉行感受良深

近年鮮有涉足幕前的康子妮，早前參與拍攝ViuTV真人騷節目《中女唔易做》，於節目裡她一嘗轉行的滋味，當了兩日的米線店侍應令她感受良多，由學「譚仔話」、落單、及牢記枱號，發覺一點也不易。

她憶述：「我自覺語言天份也不差，但要自如地說出『墨丸』這類譚仔話頗困難，因為平時我不是這樣說，要強行說出來，會感覺很奇怪。另外又要兼顧不同的工作，那部落單機是超級難用，很多指令要靠估。」

康子妮直言工作兩天錯漏百出，更曾因出錯而爆喊，「某個食客說我出錯單，但當我再入單後，他依然覺得那碗米線太辣吃不下，他很嬲地說：『你哋拍攝節目可唔可以講聲呀？』，之後我坐在一旁哭，怕他一傳十，十傳百，影響人家舖頭生意。」

▲ 康子妮化身做米線店侍應。

歷中年轉行重尋方向

今次的體驗就如一面鏡子，令康子妮更認清自己的缺點，「待人方面要好好學習，要處理自己情緒及控制好心理質素，可以再慢慢提升，這是很大的課題。另外我欠缺組織能力，是在做水吧時發現，當事情未找到方法時我會亂到七彩，我轉數不夠快，要排列得好才做得好，只怪急才不夠，沒能力想方法幫自己。」

現實中的康子妮亦經歷著中年轉行，去年於疫情下轉投做保險經紀，另外要兼顧和音及美容KOL的工作。人到中年要顧慮的事情較多，難以去求變，惟對康子妮而言，她一直抱著終生學習的心態。

「覺得跟性格有關，我向來不怕作新嘗試，覺得是一種學習，事至今日我依然想學一種新樂器，譬如Cello（大提琴），若果有時間我很想去學。或許我對某些事物抱著好奇心，所以當進入一個新行業時，我只會想著如何去做好，沒有去想自己老了，怕會被人笑，又或者常常跟從前作比較。當沒有這些念頭時，你會騰出空間作出思考，從而嘗試其他新事物。」她坦言。

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透過不同的工作，康子妮從中學習和成長，從而更了解自己，「以前做代購是超級吃力，每日行25000步，要到晚上10點才吃第二餐，但從中我見到自己的毅力，了解自己對這工種的觸覺、興趣和合適度。」

學習放下藝人身份

決定投身保險業前，康子妮直言曾花時間調整心態，要放下從前藝人的身份。

藝人好多事情不需自己處理，不需要自己拿東西，總之上到台做好自己的事，然後行落台便可。 但當你做一個保險經紀時，人家半夜三更打電話給你，都要撲去陪人看醫生，陪他驗身，很多妹仔下欄工作要做，我在想，（我都有）身份嘛。

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▲ 康子妮投身保險行業９個月。（取自instagram）

其後子妮慢慢想通，「視乎你如何對待人，而不是用身份去衡量職業，我想通這一點就決定去考試。」

外界覺得藝人做保險經紀佔盡優勢，康子妮謂吹捧得太勁，她也是由低學起。「有些網民會說：『她一定做得好啦，以藝人身份去做，一定找到好多大客。』，其實我是揼石仔揼到死，我沒有刻意去𢱑客，某些保單更是經過重重困難才獲批。」

全職媽媽重返職場

由全職媽媽重返回職場，康子妮坦言有脫節，「他們剛才說的那個193（ERROR成員），我也不知道是誰，不打緊吧，盡快去緊貼。」

至於人事方面，康子妮起初也要花點時間跟同事了解，「是一個很大的對比，有些人看過你的報導或作品而欣賞你，另一些人對藝人有點偏見，覺得藝人很高姿態甚或離地，所以要一點時間去了解。」

回望過去，2007年康子妮淡出幕前，專心在家中照顧兩名兒子，只是閒時擔任演唱會和音及推出琴譜。子妮謂每天接送兒子、陪兩子做家課及打波，日復日的全職媽媽生活，令她沒時間跟自己對話。

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「以前沒有跟自己溝通，對話，只是每天營營役役，有一段長時間是這樣，何時才可以看清自己？通過一些試鍊、經驗及經歷，才可以看到自己的能耐。某時候自己會跌落黑洞，但又可以站起來，現在回望過去，覺得今日的我比以前可愛。」

康子妮續說：「經歷過一些事情，發現原來自己可以這樣，我都幾叻哩，而某方面又比較差，但之後又可以提升，現在學懂欣賞自己多一點。」

為照顧兩子從沒後悔

為了照顧兩子而犧牲自己，康子妮並沒有後悔。「若沒有那段日子，就沒法跟兒子培養關係，其實我跟孩子們很親密，一直有很多的對話，很多時間也一起相處，我是賺了一點點，所以每件事情也有其得著。」

她續說：「其實我向來以事業為先，當全情投入去工作時，我就會忘記家庭，所以某段日子我做全職媽媽是好的，因為兒子們需要我。」

▲ （曾嘉文攝）

康子妮跟林曉峰離婚後，事業上重新出發，惟這位媽媽未有忽略維繫親子關係。

「我時刻提醒自己每天跟兒子聯繫一下，了解他們的生活狀況，若我不主動慰問的話，小朋友是不會找你。或許我們說的是很皮毛的事，但簡單一句have a good day已經是一種關心。」

一對兒子林寶跟林熙已經17及16歲，康子妮不會刻意以朋友方式跟兩兒相處，認為媽媽要維持一定的威嚴。

若label自己是朋友，當他們做錯事時，你加以責備會帶來很大的反應，因為朋友只會跟他去玩、落酒吧或者打波。若你界定為這身份，是搵自己笨，無位走盞呢。

▲ （曾嘉文攝）

自言非嚴母

康子妮並非嚴母，適當時候會給予空間，「做媽媽可以有著不同的態度，他們拍拖也會跟我傾，我從來沒有規限不可做這，不可做那，只是一些原則性的事會堅持，譬如讀小學時不可升不到班，在學校和外面不可以說粗話。他們在家跟我說話會夾雜點粗話，我不會駡他，因為某些事情總有例外，他只是對著我講，這樣可以。」

康子妮不但打扮充滿時尚感，更是一位好學的媽媽，更計劃將來赴外國進修。「最近發現那魯大學有一個woman leadership課程，是關於女性在領袖角色上如何做得更好，另外我想讀音樂治療的學士課程，希望可以幫忙到人。」

記者：游艾維

同場加映：潘芳芳專訪