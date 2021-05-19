【堆積如山】油塘油麗邨傢俬垃圾堆積如山　區議員揭搬運公司亂棄外來廢物

▲ 油塘油麗邨傢俬垃圾堆積如山，區議員揭搬運公司亂棄外來廢物。

疫情下，市民都格外注意衛生。不過近日有觀塘區議員指，油塘油麗邨一個大型垃圾站外，長年堆積垃圾，有如一座「垃圾山」。經過連日調查，他發現有搬運公司疑將邨外傢具垃圾棄置於垃圾站內，目前他已向該公司發出警告信。

觀塘區議員王偉麟上周六（15日）於Facebook專頁發文，指一直留意到油麗邨秀麗樓的垃圾山問題，自上任以來，已要求加密夾斗車到邨清理垃圾的次數，但垃圾仍有增無減，衛生問題引人關注。經過一番明查暗訪後，他終於查明垃圾的來源。

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王偉麟發現有一間搬運公司疑將來自邨外的家具垃圾棄置於垃圾站內，於是馬上向房署舉報，而房署翻查閉路電視後亦證實事件，並已向該公司發出警告信。

王偉麟續指，為了起到阻嚇作用，亦特意製作了一張「表揚狀」，透過速遞送予該公司，表揚他們「不遺餘力整到油麗邨污糟邋遢」。他又表示，希望日後不會再出現垃圾山問題，呼籲街坊減少棄置傢俬。

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責任編輯：羅嘉欣