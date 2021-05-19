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【超市大搜查】1克高濃度類雌激素防曬=1粒避孕丸　8款通過毒性檢測安全防曬霜【附名單】

食用安全 13:52 2021/05/19

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

8款通過毒性檢測安全防曬霜。

夏日炎炎，出門記得用防曬防止曬傷！不過原來市面部份防曬產品或含有類雌激素。高濃度類雌激素的防曬霜，每克含量更可超出一粒避孕丸！TOPick去年曾委託水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀），為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測，結果僅8款被評為品質卓越，通過毒性測試，可放心使用。

水中銀於去年從各大超市、商店及網上平台選購23個品牌，合共24款防曬霜進行毒性測試，當中包括國際知名品牌如ANESSA、COPPERTONE、BIORE、OLAY等。

2款被驗出高濃度類雌激素

結果顯示，24款防曬霜只有8款被評為「品質卓越」，有7款被評為「有待改善」。檢測更發現，有3個樣本因毒性水平高，導致超過一半測試用魚胚胎死亡。另外有2款被驗出高濃度類雌激素，每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。

水中銀發現，眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。

世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

8款「品質卓越」、通過毒性檢測的安全防曬霜名單：

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責任編輯：羅嘉欣

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